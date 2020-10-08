Türkiye’de daha büyüğü yok! En geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de tescillendi

Artvin’in Murgul ilçesinde bağlı Korucular Köyü Kokolet Vadisinde bulunan porsuk ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ’anıt ağaç’ olarak tescillenerek koruma altına alındı. Murgul ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kokolet vadisindeki 1500 ile 2000 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı, 11 metre çevre uzunluğuyla Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı olarak tescillendi.

"AĞACIN İHTİŞAMINA VE GÖVDE YAPISINA HAYRAN KALDIM"

Bölgede yaşayan Hasan Durmuş isimli vatandaş tarafından 2001 yılında bulunan ağaç, uzman ekipler tarafından incelenmesi sonucu Türkiye’nin çevre genişliği en büyük ağacı olma ünvanına sahip oldu. Korucular köyünde yaşayan ve ağacı keşfedip yetkililere bilgi veren Hasan Durmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır ormanlarda çalıştığını ifade ederek anıt ağaca tesadüfen rastladığı söyledi.

Ağacı gördüğünde ihtişamına ve gövde kalınlığına hayran kaldığını kaydeden Durmuş, ağacın anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınması için ilgili makamlara başvurular yaptığını kaydetti.

Ağacın koruma altına alınması için çok uğraş verdiğini anlatan Durmuş, “Son on yıldır bu işe gönül verdim. İlgili kurumlarda yardımcı oldular sağ olsunlar bu duruma geldik, tescil yaptırdık ve muradıma erdim. Ankara’dan arkadaşlar 3 -4 sefer geldiler. Orman Bölge Müdürlüğü’nden geldiler, Çevre Orman Bakanlığı’ndan geldiler, hepsi olumlu rapor verdiler. ’Tescillenir ve bu ağaç korumaya alınır’ dediler. Şimdi o mutluluğu yaşıyorum heyecanlıyım” diye konuştu.