Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 00.07'de \u0130ran'da 4.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde, 10.6 kilometre derinli\u011finde bir deprem meydana geldi\u011fini duyurdu. Deprem Van'da da hissedildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Ak\u0131lalmaz olay! T\u00fcm kurallar\u0131 hi\u00e7e sayd\u0131lar\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 karar\u0131!Uyar\u0131lar \u00e7are etmedi! Koronavir\u00fcs pani\u011fi izdiham yaratt\u0131