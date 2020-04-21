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  4. Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 02:46 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi, İran'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 00.07'de İran'da 4.2 büyüklüğünde, 10.6 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Van'da da hissedildi.


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İRAN deprem

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