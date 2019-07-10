HABER

Türkiye’de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 07:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk kez, halkın tatilini daha rahat yapması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz ve plajlarda drone denetimi başlattı. Drone ile havadan denizlerde denetim, birçok kişinin takdirini aldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'de ilk kez drone destekli deniz denetimi gerçekleştirildi. Jetski ve polis botunun da yer aldığı denetimlerde ilk kez drone kullanıldı.

Deniz polisi denetimler kapsamında Yalova merkez başta olmak üzere Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerindeki plajlarda halka bilgilendirici broşür dağıtarak boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
Cankurtaranların da bilgilendirildiği etkinliklerle denizde olası olumsuz olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada uygulamanın halk tarafından da takdir edildiği, üç tarafı denizlerle çevrili Yalova'da drone denetimlerinin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone denetim

En Çok Okunan Haberler

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıthane'de bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

İstanbullular dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Eşinin cesediyle 25 saat kurtarılmayı beklemişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara OSTİM'de kaçak silah atölyesine baskın

Ankara OSTİM'de kaçak silah atölyesine baskın

Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.