Türkiye’de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'de ilk kez drone destekli deniz denetimi gerçekleştirildi. Jetski ve polis botunun da yer aldığı denetimlerde ilk kez drone kullanıldı.

Deniz polisi denetimler kapsamında Yalova merkez başta olmak üzere Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerindeki plajlarda halka bilgilendirici broşür dağıtarak boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Cankurtaranların da bilgilendirildiği etkinliklerle denizde olası olumsuz olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.