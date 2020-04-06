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  4. Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması! Çarpıcı sonuçlar

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması! Çarpıcı sonuçlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de 75 ilde bin 304 kişinin katılımıyla yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının korkusu üzerinde yapılan araştırmada genç ve yaşlı bireylerdeki etki aynı ölçüldü. Araştırmayı yapan Engin Deniz, yaklaşık yüzde 20’lik bir grubun kesinlikle evden çıkmadığını, halen yüzde 1’lik kısmın hastalık öncesinde olduğu gibi yaşamını sürdürmekte ve dışarı çıkmakta bir sakınca görmediğini ifade etti.

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması! Çarpıcı sonuçlar

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Engin Deniz yaptığı açıklamada, günün en büyük sorununun tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs pandemisi olduğunu anlattı.

Salgınla mücadelede vücut direncini yüksek tutmak için fiziksel bir takım önlemlerin alındığında değinen Deniz, uzmanların, ruh sağlığının bağışıklığını güçlendirilmesinin de bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmada önemli olduğu düşündüklerini ifade etti.

'HASTALIK DEPRESYON, KAYGI VE STRESİ ARTIRIYOR'

Bu kapsamda kendisiyle birlikte Artvin Çoruh Üniversitesinden Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Dr. Öğretim Üyesi Begüm Satıcı ve Sakarya Üniversitesinden Dr. Emine Göçet Tekin'den oluşan bir ekibin koronavirüsün psikoloji üzerindeki etkilerini incelemek için geniş katılımlı bir araştırma gerçekleştirdiklerini duyuran Deniz, şunları kaydetti:

"75 ilden yaşları 18 ile 64 arasında değişen bin 304 kişinin katıldığı araştırmada öncelikle Kovid-19 korkusunu ölçmeye hedefleyen bir araç dilimize çevrilmiştir. Bu araç ile önümüzdeki dönemde Kovid-19’un psikolojik etkilerini inceleyecek daha fazla bilimsel araştırma yapılacağı öngörülmekte. Gerçekleştirilen araştırmada Kovid-19 korkusunun kişilerdeki depresyon, kaygı ve stres seviyesini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca Kovid-19’u daha sıklıkla düşünen kişilerin yaşamlarından elde ettikleri doyumun azaldığı görülmüştür. Kadınların erkeklere göre daha fazla Kovid-19 korkusuna sahip olduğu saptanan araştırmada yaş faktörünün ise salgın korkusunda ayırıcı bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Benzer şekilde evli ve bekarlar ayrıca çocuğu olanlar ile olmayanlar da koronavirüsten benzer seviyede korku duymaktadır."

'YÜZDE 1'LİK KESİM HASTALIĞI UMURSAMIYOR'

Deniz, çalışmada büyük çoğunluğun mecbur olmadıkça evden dışarı çıkmadığının görüldüğünü belirtti.

Yaklaşık yüzde 20’lik bir grubun da kesinlikle evden çıkmadığını ifade eden Deniz, "Ancak hala yüzde 1’lik bir grup Kovid-19 öncesinde olduğu gibi yaşamını sürdürmekte ve dışarı çıkmakta bir sakınca olmadığını düşünmektedir. Pandemi sürecinde kesinlikle evden çıkmayacağını söyleyen grubun da Kovid-19’dan en fazla korku duyan grup olduğu görülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Şu an herkesin belirsizlikle mücadele etmeye çalıştığını ve belirsizliğin kişilerde korku duygusunu uyandırmasının normal karşılanabileceğini dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Ekibimiz, bu salgının geçici bir dönem olduğunu kişilerin kendilerine hatırlatarak korkularını kontrol altına almalarının da sağlıklı bir ruhsal durum ve vücut direnci için önemli olduğunun altını çizmektedir. Bu süreçte evde kalmanın önemine bir kez daha değinmemiz lazım. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için resmi veri ve bilgilerin dışındaki söylentilere kulak asılmaması gerekiyor. Ayrıca bu dönemi bunalıma girmeden atlatabilmek için kişilerin günlük rutinlerini olabildiğince yerine getirmelerini, bütün günü aynı kıyafetle geçirmemeyi, ev içinde daha önce yapmayı planladıkları işlerini ertelemeyip hayata geçirmelerini ve sosyal ilişkilerini online bir şekilde sürdürüp yakınlarıyla iletişimleri bu şekilde devam etmeyi öneriyoruz."

Kaynak: AA

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