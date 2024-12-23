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Türkiye'de eğitim aldı, Suriye'de bakan oldu! Tez konusu da asla tesadüf değil...

23.12.2024 14:24
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Türkiye, Suriye'deki meselelere ilişkin çözüm çalışmalarını uzun süredir sürdürüyor. Esad ailesinin egemenliğinin sona ermesiyle birlikte bölgede yeni bir süreç başlıyor. Öyle ki, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde doktora yapan Hasan Şeybani'nin Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olması dikkat çekiyor. Şeybani'nin tez konusu da ilginç...

Türkiye'de eğitim aldı, Suriye'de bakan oldu! Tez konusu da asla tesadüf değil...

2011'de başlayan rejim karşıtı gösteriler daha sonra Rusya'nın da desteğiyle püskürtüldü. O süreçte Türkiye'ye gelen ve hayatını burada sürdüren Hasan Şeybani'nin doktora çalışmasını da Türkiye'de yaptığı ortaya çıktı.

Colani liderliğindeki Suriye yönetiminin yeni dışişleri bakanı olan Hasan Şeybani'nin tez konusu da oldukça dikkat çekici. AA'nın haberine göre İdlib'deki HTŞ yönetiminin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

1987 yılında Haseke'de doğan Şeybani, ailesiyle taşındığı başkentte, 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşa katılarak sürecin içinde oldu. 2017'de 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı.

Şeybani, Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesinden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldı

TEZ KONUSU: ARAP BAHARI

Şeybani, 2022 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye’ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi” konusunu ele almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye
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