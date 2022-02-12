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Türkiye'de elektrik faturaları düşecek mi? Kabine toplantısı ne zaman?

12.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de elektrik faturaları tutarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, elektrik firmaları ile görüşmenin detaylarının ilk kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda Türkiye'de elektrik faturaları düşecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte merakla beklenen kabine toplantısı tarihi ve elektrik faturalarına ilişkin yapılan açıklamanın detayları...

Türkiye'de elektrik faturaları düşecek mi? Kabine toplantısı ne zaman?

Türkiye'de elektrik faturaları tutarına ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay dün yaptığı açıklamada elektrik firmaları ile görüşmenin ayrıntılarının ilk kabine toplantısında görüşüleceği bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklama sonrası hem Kabine Toplantısın tarihi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu. Peki Türkiye'de elektrik faturaları düşecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? Vatandaşlar tarafından merakla beklenen kabine toplantısı tarihi, ele alınacak konular ve elektrik faturaları ile ilgilli yapılan açıklamanın ayrıntılarını sizler için derledik.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

Elektrik firmalarıyla görüşmenin ayrıntılarının ilk kabine toplantısında ele alınacağını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir ve hep milletimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 31 Ocak Pazartesi günü yapılmıştı.

Kabine toplantısında ekonomiye ilişkin gelişmeler görüşülmüştü Kritik toplantı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Kritik toplantı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bu bilgilere göre toplantının 14 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı tarihi ve saati henüz belli olmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SON KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINAN KONULAR

Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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