Türkiye’de en çok tercih edilen isimler neler? İşte 2020’nin en popüler isimleri

Doğacak bebekleri için isim seçme aşamasında olan aileler bebeklere konulacak en güzel isimler ile ilgili araştırma yapıyor. Bu noktada son yıllarda popüler olan isimler de merak ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 2020 İsim Haritası hazırlandı. Haritada, 2020 yılında dünyaya gelen 559.753 erkek ve 531.390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı.
Verilere göre ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin kız bebeklerden daha fazla olması dikkat çekti. Aynı zamanda erkek bebeklere isim verilirken aile büyüklerinin isimlerini taşıma hassasiyetinin ön planda olduğu kaydedildi. Öte yandan kızlar için ise modern ve popüler kız bebek isimleri koyma eğiliminin daha yoğun olduğunun görüldüğüne vurgu yapıldı.
2020 senesinde dünyaya gelmiş olan 1 milyon 91 bin 143 bebek içinde erkeklerden 7.540’ına Yusuf, 6.236’sına Miraç ve 6.222’sine ise Eymen ismi verildi. Kız bebeklerden de 11.179’una Zeynep, 7.316’sına Elif ve 6.335’ine ise Defne ismi verildi. Erkek bebek isimleri içerisinde Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza ve Ali Asaf öne çıkarken kız çocuklarına ise çoğunlukla Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya isimlerinin verildiği kaydedildi.
Bazı vatandaşlar bebeklerine isim seçerken değişik bebek isimleri konusunda da araştırma yapıyor. Bu noktada duyulmamış erkek isimleri ve kız isimleri de araştırılıyor. Bazı isimlerin bölgelere göre öne çıktığı da görülüyor. Türkiye’de en fazla nüfus yoğunluğunun olduğu Marmara Bölgesi’nde dünyaya gelen 305.096 bebeğin içinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; kızlarda da Zeynep, Defne ve Asel isimleri tercih edildi.
En az bebeğin dünyaya geldiği Karadeniz Bölgesi’nde ise 78.257 bebek içinden erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf Eymen isimleri, kızlarda da Zeynep, Defne ve Asel isimleri üst sıralarda yer aldı.
İç Anadolu Bölgesi’nde 157.307 bebek içinde en çok erkeklere Yusuf, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklere de Zeynep, Elif ve Defne isimleri verildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bakıldığında ise dünyaya gelen 193.401 bebeğe diğer bölgelerde de tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep ortak isimlerine ek olarak erkeklerde Muhammed, kızlarda da Ecrin isminin yoğun olarak tercih edildiği kaydedildi.
Ege Bölgesi’nde doğan 112.030 bebek içinde erkeklerde Eymen, Miraç ve Kerem, kızlarda da İç Anadolu Bölgesi’nde olduğu gibi Zeynep, Defne ve Elif isimleri ön sıralarda yer aldı. Akdeniz Bölgesi’nde 143.877 bebek içinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa; kız bebeklerde de Zeynep, Asel ve Elif isimleri tercih edildi. Son olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 100.679 bebek içinde en çok kullanılan isimler Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif olurken Miran ve Azra isimlerinin de yaygın olarak kullanıldığı görüldü.
Ankara’da doğan erkek bebeklerin 377’sine Ömer Asaf, 373’üne Eymen, 346’sına Göktuğ ismi verildi. Kız bebeklerde ise 683’ünde Zeynep, 504’ünde Defne ve 413’ünde Asel ismi tercih edildiği kaydedildi.
İstanbul’da doğan erkek bebeklerin 1.203’üne Ömer Asaf, 1.043’üne Eymen, 1.022’sine Yusuf; kız bebeklerin de 1.870’ine Zeynep, 1.352’sine Defne ve 1.092’sine Elif isimleri verildi.
İzmir’de ise kız bebekler içinde 423 ile Zeynep ismi, İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi listenin birinci sırasında yer aldı. Zeynep ismini 400 ile Defne ve 313 ile Elif isimleri takip etti. Erkek bebeklerde de 293 ile Eymen, 234 ile Ayaz ve 232 ile Miraç ilk sıralarda yer aldı.
Kulağa hoş gelen bebek isimleri araştırılıyor olsa da bazı aileler çocuklarına kimsede bulunmayan isimler vermek de isteyebiliyor. 2020 yılında bazı isimler de yalnızca tek bir bebeğe verildi. Buna göre Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe ve Alpargu isimleri sadece bir bebekte tercih edildi.
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