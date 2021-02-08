Türkiye’de en çok tercih edilen isimler neler? İşte 2020’nin en popüler isimleri

Doğacak bebekleri için isim seçme aşamasında olan aileler bebeklere konulacak en güzel isimler ile ilgili araştırma yapıyor. Bu noktada son yıllarda popüler olan isimler de merak ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 2020 İsim Haritası hazırlandı. Haritada, 2020 yılında dünyaya gelen 559.753 erkek ve 531.390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı.

ÇOCUĞA KONULACAK İSİMLER KONUSUNDA DİKKAT EDİLENLER

Verilere göre ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin kız bebeklerden daha fazla olması dikkat çekti. Aynı zamanda erkek bebeklere isim verilirken aile büyüklerinin isimlerini taşıma hassasiyetinin ön planda olduğu kaydedildi. Öte yandan kızlar için ise modern ve popüler kız bebek isimleri koyma eğiliminin daha yoğun olduğunun görüldüğüne vurgu yapıldı.

2020 YILINDA TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER

2020 senesinde dünyaya gelmiş olan 1 milyon 91 bin 143 bebek içinde erkeklerden 7.540’ına Yusuf, 6.236’sına Miraç ve 6.222’sine ise Eymen ismi verildi. Kız bebeklerden de 11.179’una Zeynep, 7.316’sına Elif ve 6.335’ine ise Defne ismi verildi. Erkek bebek isimleri içerisinde Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza ve Ali Asaf öne çıkarken kız çocuklarına ise çoğunlukla Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya isimlerinin verildiği kaydedildi.