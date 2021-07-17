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Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları neler?

17.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor. Yılmaz soyadlı 1 milyon 580 bin 313, Kaya soyadlı 1 milyon 154 bin 158, Demir soyadlı 1 milyon 105 bin 381 kişi var. Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir de en çok kullanılan soyadlar arasında.

Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları neler?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkat çekiyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Türkiye
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