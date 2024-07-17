HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’de erişim engeli getirildi

Türkiye’de erişim engeli getirildi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
17.07.2024 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de amatör ve profesyonel yazarların yazdıkları hikayelerini yayınlanmasını sağlayan Kanada merkezli Wattpad uygulamasına erişim engeli getirildi.

Türkiye’de erişim engeli getirildi

Türkiye’de daha önce Ekşisözlük, Youtube, Wikipedia ve Twitch platformların erişimi engellenmişti. Bir erişim de hikaye paylaşım playformu Wattpad’e geldi. 2006 yılında Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından kullanılan ve genç bir kitleye sahip olan platformun kullanıcıları, hesaplarına giremeyince büyük bir hüsrana uğradılar.

Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'nun (BTK) sayfasında ise erişim engeli ile ilgili şu ifade yer alıyor: "wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Uygulamada yayınlanan hikayelerin bazıları Dünya’da ve Türkiye’de film ve dizi olarak uyarlandı.

Eski belediye başkanı hakkında karar verildi!Eski belediye başkanı hakkında karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Wattpad
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.