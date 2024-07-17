Türkiye’de erişim engeli getirildi

Türkiye’de daha önce Ekşisözlük, Youtube, Wikipedia ve Twitch platformların erişimi engellenmişti. Bir erişim de hikaye paylaşım playformu Wattpad’e geldi. 2006 yılında Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından kullanılan ve genç bir kitleye sahip olan platformun kullanıcıları, hesaplarına giremeyince büyük bir hüsrana uğradılar.

Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'nun (BTK) sayfasında ise erişim engeli ile ilgili şu ifade yer alıyor: "wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Uygulamada yayınlanan hikayelerin bazıları Dünya’da ve Türkiye’de film ve dizi olarak uyarlandı.