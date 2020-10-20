Türkiye'de eşi benzeri yok! 10 adımda şehir değiştiriyorlar

Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat’ın Yerköy ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor. İki ilçe merkezi hem şehirleşme yönünden hem de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden tamamen birleşmiş durumda. Farklı illere bağlı oldukları halde iç içe yaşanılan iki ilçede zaman zaman ilginç görüntüler de meydana geliyor.

FARKLI İLLERDELER AMA EVLER KARŞILIKLI

Evleri karşı karşıya olup illeri farklı olan komşular, birbirlerini Yozgat’ın ya da Kırşehir’in alan kodunu çevirerek arayabiliyorlar.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ikamet edip iş yeri Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan bir kişi, 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. İki ilçenin kaymakamlık binalarının arası ise sadece 10 dakika sürüyor. Çiçekdağı halkı çoğu zaman alışverişlerini Yerköy ilçesinden yaparken Yerköylü vatandaşlar da bazı ihtiyaçlarını Çiçekdağı’na giderek kolaylıkla yapabiliyor.

Vatandaşların mahallelerinde karşılıklı bulunan çöp konteynırlarını dahi her ilçe belediyesi kendisi alıyor. İklim olarak da her zaman Yerköy ilçesi Çiçekdağı ilçesinden 2-3 derece daha sıcak oluyor.