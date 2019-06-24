Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde güvenlik ve savunma sanayisi sektörleri için yerli tasarımla dedektör üreterek 60 ülkeye ihracat yapan Elektral firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Sayıl Dinçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde ithalata bağımlılığı sona erdirmek üzere faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Geliştirdikleri güvenlik cihazlarının halen çok sayıda devlet kurumunda kullanıldığını vurgulayan Dinçsoy, bu alanda dünya devleriyle rekabet edebilmek ve farklı güvenlik tercihlerine yanıt vermek için oluşturdukları Ar-Ge biriminde geliştirdikleri çok sayıda teknolojiye patent alarak üretime devam ettiklerini bildirdi.

Son olarak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayı sonrası makam odalarına girişte güvenliği artırıcı bir ürün geliştirme kararı aldıklarını kaydeden Dinçsoy, makam odalarına girişte sekreteryanın kontrol ettiği kapılarda kullanılmak üzere gizli dedektör geliştirdiklerini ifade etti.

Ürünün çok kolay kurulduğunu, cep telefonu veya tabletle kontrol edildiğini aktaran Dinçsoy, "Bu ürün bürokratlarımızı koruyabilecek bir pervaz dedektörü. Bu cihaz sadece makam odalarında değil, her yerde kullanılabilir. İlk olarak Türkiye'de daha sonra da bütün dünyada bunu pazara sunacağız." diye konuştu.