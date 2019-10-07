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Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

07.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan altı Alman vatandaşından dördünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer iki kişi hakkında kararın ise ilgili mahkeme tarafından bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.

Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Kamu yayıncılık kuruluşu Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) Türkiye'de gözaltına alınan altı Alman vatandaşından dördünün Pazar günü serbest bırakıldığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu bilgiyi teyit etti.

NDR'in haberinde Alman vatandaşlarının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Söz konusu kişilere yurt dışı yasağı getirildiği ve haftada beş kere polise gitmeleri gerektiği kaydedildi.

Halen gözaltında bulunan diğer iki Alman vatandaşı hakkında kararın ilgili mahkeme tarafından dört gün içinde verilmesi bekleniyor.

Gözaltında olan Alman vatandaşlarından birinin Hamburg’da yaşayan bir anaokul öğretmeni olduğu, iki hafta önce ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gittiği belirtildi. Anaokul öğretmeninin Türkiye'den Almanya'ya dönerken Diyarbakır Havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. Hamburglu öğretmen, PKK ile bağlantılı bir örgüte üye olmak ve propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Daha önce beş Alman vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Bakan Horst Seehofer'in geçen hafta Ankara'daki temasları sırasında söz konusu gözaltıların gündeme gelmediğini ifade etmişti. Sözcü, Bakan'ın ziyareti ile Alman vatandaşlarının gözaltına alınması arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da belirtmişti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Seehofer’in ziyareti sırasında Türk yetkililer ile bilgi alışverişinde bulunulduğu ve bunun sonucunda beş Alman'ın Türkiye’de gözaltına alındığına dair iddiaları da reddetmişti.

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Türkiye Almanya vatandaş gözaltı

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