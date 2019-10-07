Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Kamu yayıncılık kuruluşu Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) Türkiye'de gözaltına alınan altı Alman vatandaşından dördünün Pazar günü serbest bırakıldığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu bilgiyi teyit etti.

NDR'in haberinde Alman vatandaşlarının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Söz konusu kişilere yurt dışı yasağı getirildiği ve haftada beş kere polise gitmeleri gerektiği kaydedildi.

Halen gözaltında bulunan diğer iki Alman vatandaşı hakkında kararın ilgili mahkeme tarafından dört gün içinde verilmesi bekleniyor.

Gözaltında olan Alman vatandaşlarından birinin Hamburg’da yaşayan bir anaokul öğretmeni olduğu, iki hafta önce ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gittiği belirtildi. Anaokul öğretmeninin Türkiye'den Almanya'ya dönerken Diyarbakır Havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. Hamburglu öğretmen, PKK ile bağlantılı bir örgüte üye olmak ve propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Daha önce beş Alman vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığı duyurulmuştu.