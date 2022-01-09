HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

Türkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

09.01.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonda gündüz kuşağı programlarında uzunca süre konuşulan zihinsel engelli Fatma'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan Ahmet'le evlendiği ve bir süre kumasıyla yaşadığı iddia edilmişti. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın açan Ahmet ve Fatma programda yaşananların kurgu olduğunu iddia etti.

Türkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

Aylar önce, Melahat Oruç adında bir kadın, bir adama kaçan engelli kızı Fatma'yı bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına başvurmuştu. Kızının kaçtığı Ahmet'le evlendiğini duyan anne, canlı yayında adeta yıkılmıştı. Annesiyle yüzleşmek için eşi Ahmet'le canlı yayına çıkan Fatma ise çok mutlu olduğunu ailesinin yanına dönmek istemediğini dile getirmişti.

GÜNLERCE KONUŞULDU

19 yaşındaki Fatma'nın hikayesi izleyen herkesi hem üzmüş hem sinirlendirmişti. En son saçlarını kazıtıp hamile olduğunu söyleyen Fatma, programa tekrar çıkarak ailesinin yanına döneceğini söylemişti. Fakat Fatma ve Ahmet'in TikTok'ta birlikte video paylaşması herkesi şaşırtmıştı.

KURGU DEDİLER

TikTok'ta hediye almak için kullanıldığı söylenen Fatma ve onu kullandığı iddia edilen evli ve iki çocuk babası Ahmet, TikTok canlı yayınında "Bize söylenilenleri mecburen söyledik" diyerek programın kurgu olduğunu iddia etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hayvansever emekli polis neye uğradığını şaşırdı! Baltalı saldırı...Hayvansever emekli polis neye uğradığını şaşırdı! Baltalı saldırı...
Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

Canlı yayında uyuşturucu kullandılar! Polis hemen harekete geçti

Canlı yayında uyuşturucu kullandılar! Polis hemen harekete geçti

Polis sevgilisiyle gittiği misafirlikte pencereden düştü! 2 polis gözaltına alındı

Polis sevgilisiyle gittiği misafirlikte pencereden düştü! 2 polis gözaltına alındı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.