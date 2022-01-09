Türkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

Aylar önce, Melahat Oruç adında bir kadın, bir adama kaçan engelli kızı Fatma'yı bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına başvurmuştu. Kızının kaçtığı Ahmet'le evlendiğini duyan anne, canlı yayında adeta yıkılmıştı. Annesiyle yüzleşmek için eşi Ahmet'le canlı yayına çıkan Fatma ise çok mutlu olduğunu ailesinin yanına dönmek istemediğini dile getirmişti.

GÜNLERCE KONUŞULDU

19 yaşındaki Fatma'nın hikayesi izleyen herkesi hem üzmüş hem sinirlendirmişti. En son saçlarını kazıtıp hamile olduğunu söyleyen Fatma, programa tekrar çıkarak ailesinin yanına döneceğini söylemişti. Fakat Fatma ve Ahmet'in TikTok'ta birlikte video paylaşması herkesi şaşırtmıştı.

KURGU DEDİLER

TikTok'ta hediye almak için kullanıldığı söylenen Fatma ve onu kullandığı iddia edilen evli ve iki çocuk babası Ahmet, TikTok canlı yayınında "Bize söylenilenleri mecburen söyledik" diyerek programın kurgu olduğunu iddia etti.



