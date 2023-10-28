'Türkiye'de hedef beni seçmişler' CZN Burak'ın başı o videolarla dertte! 'Çok mağdurum' Takipçilerini uyardı: Lütfen inanmayın

Bir süredir babasıyla yaşadıklarıyla gündeme gelen CZN Burak, bu kez de yapay zekayla yasa dışı bahis sitelerine koyulan videolarıyla uğraşıyor. Başı bu videolarla dertte olan CZN Burak, insanların kandırıldığını söyleyerek yaşadığı sıkıntıyı anlattı ve takipçilerini uyardı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; CZN Burak, olayı, "Videoyu alıyorlar, videoyu yapay zekayla montajlıyorlar ve ağzımı sanki başka bir şey konuşuyormuş gibi, bahise yönlendiriyormuş gibi yapıyorlar." şeklinde anlattı.

"ÇOK MAĞDURUM"

Dolandırıcılar, insanları kandırmak için her geçen gün yeni bir yöntem denerken bu defa da CZN Burak'ın şöhretini kullandı. CZN Burak'ın yapay zekayla hazırlanan videoları bahis sitelerinde paylaşılıp takipçileri kandırıldı. CZN Burak "Çok mağdurum" derken dünya çapındaki yapay zeka mağdurlarından bir tanesi de ünlü fenomen oldu. Fenomenin başı bir süredir bahis siteleriyle dertte.

CZN Burak "Bu süreç 6-7 aydır devam ediyor. Türkiye'de de hedef beni seçmişler." dedi. Dolandırıcılar, CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in Kudüs ziyaretindeki videolarından bir kolaj hazırladı. CZN Burak "Benim resmimi shoplayıp işte insanlara 'para kazandınız, bu parayı almak için şu linke tıklayın' gibi görseller paylaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık "Derin öğrenme, dil işleme modelleri aracılığıyla sesler ve görüntüler aslında söylenmek istenen cümlelere, kelimelere döndürülmüş oluyor" şeklinde olayı açıkladı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU! "SÜREKLİ BU VİDEOLARA MARUZ KALIYORUM"

CZN Burak "Diyorlar ki sen bu siteye güveniyor musun, oynayalım mı?" şeklinde aldığı tepkileri anlattı. Ünlü fenomen görüntüleri, görünce harekete geçti ve mahkemeye başvurdu. Ancak istediği sonucu alamadı, çünkü dolandırıcılar eski hesapları kapatıp yeni hesaplar açtı ve insanları dolandırmaya kalktı. CZN Burak bunu ise "Her gün bir hesabı kapatıp, başka bir hesabı açmaya başladılar.Mahkeme IP'ye ulaşamıyor, çok uzun sürüyor, sürekli ben bu videolara maruz kalıyorum" sözleriyle anlattı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Fenomen isim, bir an önce bu olayın çözülmesini isterken takipçilerini de uyardı. CZN Burak "Lütfen bahis sitelerine inanmayın" dedi.





