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Türkiye'de hemen her evde yemeklerde kullanılıyor! Fiyatı düşsün diye hileye başvuruluyor: "Herkese yasak olmalı"

27.10.2024 12:12
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Yemeklerde en çok kullanılan malzemelerden biri olan kıymayla ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Maliyeti düşürmek için başvurulan mekanik kıyma, tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılıyor, soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Yasak olmasına rağmen fiyat düşsün diye kullanılan bu yönteme tepki gösteren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı "Hazır kıyma herkese yasak olmalı. Kıyma etten çekilerek alınsın" diye konuştu.

Türkiye'de hemen her evde yemeklerde kullanılıyor! Fiyatı düşsün diye hileye başvuruluyor: "Herkese yasak olmalı"

İnsan sağlığını tehlikeye atan gıdalar listesi gün geçtikçe genişliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdalarında taklit, tağşiş tespit edilen firmaları bir bir ifşa etmeye başladıktan sonra milyonlarca vatandaş "Biz ne yiyoruz?" diye sormaya başladı. Son olarak sucuk gibi kıymalı et ürünlerinde 'mekanik kıyma' hilesinin tehlikelerine dikkat çekildi.

DOMUZ ETİNDEN TEK TIRNAKLI ETİNE, TEKİLADAN VOTKAYA...

Bakanlığın listeleri yayınlamasıyla birlikte birçok işletmede domuz eti, tek tırnaklı eti, kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Antalya'da bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki üründe tekila tespit edildi. Bu da yetmedi, bir kokoreççinin ürünlerinde votka ve viski tespit, okey salonundaki gıdalarda ise rakı tespit edildi.

KIRMIZI ET ÜRÜNLERİNDE 'KIYMA' HİLESİ YAYGINLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti kullanımının yaygınlaşması dikkati çekti. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı. Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımı yasak olmasına rağmen işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla kullanmasına Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tepki gösterdi.

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KULLANIMI YASAK

Tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan yerlerin çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürülmesi ile elde edilen mekanik kıymayı bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için tercih ettiğini anlatan Yardımcı, şunları söyledi:

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"BEDAVA OLSA BİLE ALINMAMALI"

"Kasaptan alınan kıymadan korkmayın. Piyasada 'mekanik kıyma' adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Kasap esnafı bunu kullanamaz. Tüketici bedava dahi olsa hazır kıyma almasın, gözlerinin önünde çekilen kıymayı alsınlar. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Kasaptan eti görüp makineden çekilerek kıyma alınsın.

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"HAZIR KIYMA HERKESE YASAK OLMALI"

Hazır kıyma herkese yasak olmalı. Üretim izni veya farklı izinlere sahip yerlerde de yasaklanmalı. Kıyma etten çekilerek alınsın. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var. Maliyeti düşürmek için bazı firmalar, işletmeler tercih ediyor. Kasaplarda hazır kıyma yasak. Fazla kıyma kullanan işletmeler maliyeti düşürmek için mekanik kıyma kullanıyor." (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kıyma
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