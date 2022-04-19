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Türkiye’de her 10 erkekten 7’sinde var: Saç ekiminde doğru bilinen yanlışlar!

19.04.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de her 10 erkekten 7’si ciddi saç kayıpları yaşıyor ve kellikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu noktada en sık başvurulan yöntemlerin başında gelen saç ekimi hakkında yayılan yanlış bilgiler, kişileri hayal kırıklığına sürüklüyor. Söz konusu saç ekimi olduğunda doğru bilinen yanlışlar sebebiyle saç ektirmeye ön yargılı kişilerin aslında başarılı bir işlem sonrasında istediği görünüme kavuşabiliyor.

Türkiye’de her 10 erkekten 7’sinde var: Saç ekiminde doğru bilinen yanlışlar!

Uzmanlar, her tedavinin kişiye özgü olduğunu ve tedavi öncesinde gerekli testlerin yapılarak saç ekimi operasyonuna geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Erkekler arasında en sık başvurulan estetik uygulamalarının başında gelen saç ekimi operasyonları hem kaybedilen saçları hem de özgüveni yeniden kazandırıyor. Kişinin saç tipine ve yüz formuna ve kök kalitesine uygun olarak yapılan bu operasyonun başarıya ulaşması ise kişinin doğru ellere emanet edilmesiyle mümkün oluyor.

YAZIN SAÇ EKİMİ YAPILIR MI?

Çoğu kişi, yaz mevsiminin saç ekimi için uygun olmadığını düşünse de kışın en soğuğunda ya da yazın en sıcağında bile saç ekimi yapılabilir. Bu operasyon için zaman fark etmez, önemli olan kişinin 4 hafta boyunca güneşten kendini koruyabilmesidir. Özellikle de hastalara operasyon yapılan alanla teması olmayan şapka ve bereler önerilir.

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İNCE TELLİ SAÇLARA SAÇ EKİMİ UYGULANABİLİR Mİ?

En sık dile getiren yanlış bilgilerden biri de ince telli saçlara sahip olan kişilere saç ekimi yapılmayacağıdır. Ancak daha fazla greft uygulanarak bu hastalara saç ekimi yapmak mümkündür. Burada önemli olan doktorun saç analizini yaparak doğru tedavi yaklaşımını belirlemesidir. Sonrası ömür boyu kullanılacak sağlıklı saçlardır.

SAÇ EKİMİ İÇİN SAÇLARIN TAMAMININ DÖKÜLMESİ BEKLENMELİ Mİ?

Hayır! Saçının seyrekliğinden şikâyet eden herkes istediği zaman saç ekimi işlemi yaptırabilir. Hatta saç ekimi için belli bir saç oranının bulunması uygulanacak işlemin başarılı olmasında önemli bir etkendir. Dolayısıyla saç ekimi için kel kalmayı beklemeye gerek yoktur.

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SAÇ EKİMİ İŞLEMİNDEN SONRA DENİZE GİRİLİR Mİ?

Yazın habercisi baharın geldiği bugünlerde saç ekimi operasyonu ile tatil planları arasında kalanlar olabilir. Ancak doğru planlama ile ikisi de yapılabilir. Şöyle ki, ekim yapılan alanın 1 hafta süre ile korunması gerekir. Sonrasında yine dikkati elden bırakmadan normal hayata dönmek mümkündür. Bu süreçte uygulanan teknikte önemlidir. Ayrıca 4 hafta sonra da denize veya havuza girilebilir.

BEYAZ SAÇLAR SAÇ EKİMİ İÇİN UYGUN MU?

Uygun ekipman, donanımlı merkez ve uzman kişilerce dikkatli ve özenli bir şekilde yapıldığında beyaz saçlar da ekim için uygundur. Beyaz saç köklerinin görülmesi daha zor olacağından bunun için özel optik büyüteçler kullanılır ve saç ekimi operasyonu gerçekleştirilir.


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