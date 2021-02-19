Türkiye’de her gün 8 saatimizi internette geçiriyoruz

Dünyadaki internet kullanımına ve insanın internetle olan ilişkisine ışık tutan “Digital 2021 Raporu” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Raporda Türkiye’ye ilişkin rakamlar dikkat çekti. Rapordaki güncel verilere göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcısı sayısı sadece son bir yılda 6 milyon artarak 60 milyona ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin sosyal medya kullanıcı olduğu anlamına geliyor.

İNTERNETTE NE YAPIYORUZ?

Türkiye verilerine göre bir kişi internette günde ortalama 7 saat 57 dakika geçiriyor. İnternette geçirilen toplam zamanın 3 saat 13 dakikası çevrim içi TV’ye, 1 saat 33 dakikası haber okumaya ve 1 saat 35 dakikası müzik dinlemeye ayrılıyor.

Türkiye’de bir kişinin günde sosyal medyada geçirdiği ortalama süre 2 saat 57 dakika olarak bulundu. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarında 1. sırada Youtube (yüzde 94.5), 2. sırada Instagram (yüzde 89.5), 3. sırada Whatsapp (yüzde 87.5), 4. sırada Facebook (yüzde 79) ve 5. sırada ise Twitter (yüzde 72.5) yer alıyor.