Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor

Türkiye coronavirüs salgınında 6 ayı geride bıraktı. Binlerce kişi hastalığa yakalandı, yüzlerce hayatını kaybetti.

Ancak bir araştırmaya göre her 100 kişiden 11'i coronavirüse inanmıyor. Araştırmayı Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi yaptı.Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü ise corona virüsün abartıldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 15'i ise corona virüsün dış güçler tarafından getirildiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçlarını virüs yüzünden ölümden dönen Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu değerlendirdi.

