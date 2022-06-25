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Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? AKP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı! Türkiye'de il sayısı 100 mü olacak?

25.06.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de il sayısının 100'e çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. AK Partili Vedat Demiröz'ün, Ahlat'ta yaptığı konuşma sonrası vatandaşlar tarafından il sayısının 100'e çıkıp çıkmayacağı sorgulanıyor. Demiröz, son olarak konuyla ilgili sosyal medya açıklamasında bulundu. Peki Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? İşte Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün açıklamaları ve merak edilenler...

Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? AKP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı! Türkiye'de il sayısı 100 mü olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün yaptığı açıklama sonrası Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılıp çıkarılmayacağı merak edilmeye başlandı. Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliklerinde konuyla ilgili konuşmuştu. Peki Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkacak mı?

TÜRKİYE'DEKİ İL SAYISI 100'E ÇIKACAK MI?

Ahlat Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 1071 Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Çeşitli yöresel el sanatları ve lezzetlerin sergilendiği etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, açılış konuşması gerçekleştirdi. Demiröz, konuşmasında Müslüman Türklerin Anadolu'ya kapılarının açıldığı en önemli yerlerden birinin Ahlat olduğunu ifade ederken Ahlat'ın önemini vurguladı. İşte Demiröz'ün açıklamaları:

"Cumhurbaşkanı'mızın verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda, inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Son iki yılda salgının etkisinden, bütün dünya ülkeleri gibi bizler de etkilendik. Ama 20 yıldan beri bu ülkeyi dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek Türkiye bugün tam bağımsız bir ülke oldu. Sizler de izliyorsunuz, dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan, yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023'te zafer, ülkesini sevenlerin olacak."

"BU HUSUSTA VERİLMİŞ BİR KARAR YOKTUR"

Vedat Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmanın "il sayısı 100'e çıkarılacak" şeklinde yanlış yansıtıldığını ve henüz bu konuda verilmiş bir kararın olmadığını açıkladı.

Demiröz, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu ve şöyle dedi:

"Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir."

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Türkiye AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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