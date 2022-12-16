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Türkiye'de ilk kez kurulacak! O şehri seçtiler... Dünyanın en büyüğü olacak

16.12.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketle İsrailli Eco Wave Power Global şirketi arasında Karadeniz dalgalarından enerji üretimi yapılması için imzalar atıldı. 150 milyon dolara mal olması beklenen santral, Türkiye'de ilk olmasının yanında dünyanın da en büyük dalga enerji santrali olacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ordu Enerji A.Ş. (OREN) ile İsrailli Eco Wave Power Global şirketi arasında Karadeniz dalgalarından enerji üretimi yapılması için protokol imzalandı. Yapılan protokole göre Ordu’da 77 megawatta (MW) kadar dalga enerjisi tesisi kurulacak. Tahmini 150 milyon dolarlık elektrik santrali, Türkiye’nin şebekeye bağlı ilk dalga enerjisi santrali, dünyanın da en büyük dalga enerjisi santrali olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yenilenebilir enerji yasasının yürürlüğe girmesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz’in dalgalarından elektrik üretimi için bir süredir çalışma yaptıklarını ve sonuca ulaştıklarını belirtti.

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'ÇEVRE DOSTU TERTEMİZ BİR ENERJİ'

Başkan Güler, “Türk-İsrail ortaklığında dalga enerjisi üretimi için 150 milyon dolarlık anlaşma imzaladık. İnşallah Karadeniz’imizin dalgalarından enerji üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Enerji Bakanı olduğum dönemde yenilenebilir enerji yasalarını çıkarmıştık, şimdi de bunun başarısını inşallah gerçekleştireceğiz. Dalga enerjisi çevre dostu tertemiz bir enerji” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Türkiye dalga enerjisi

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