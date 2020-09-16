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Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak! (Koronavirüs aşısı için nasıl başvurulur?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulmaya başlanacak. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Muharrem Sarıkaya duyurdu.

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak! (Koronavirüs aşısı için nasıl başvurulur?)

Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken beklenen haber geldi. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'te yayımlanan haberine göre Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulmaya başlanacak.

On gün içinde aşı vurulacaklarının sayısının 1200'ü aşacağını belirten Sarıkaya, bu kişilerde oluşacak etkinin gözlemleneceğini yazdı.

Daha sonra 13 bin kişinin de ikinci grup olarak aşı olacağını belirten Sarıkaya, bu kişilerin ağırlıklı olarak sağlık çalışanları ve gönüller arasından seçileceğini aktardı.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN NASIL BAŞVURULACAK?

Koronavirüs aşısı için gönüllü olmak isteyenlerin e-posta ve telefon aracılığıyla başvurubileceği öğrenildi.

Detayların gün içinde açıklanması bekleniyor.

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