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Türkiye’de işsizlik oranı: Yüzde 11,5

10.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin işsizlik oranını yüzde 11,5 olarak açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindekiler arasındaki işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu.

Türkiye’de işsizlik oranı: Yüzde 11,5

TÜİK, işsizlik oranının 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. İşsizlik oranı, erkelerde yüzde 10,3 iken, kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,1, kadınlarda ise %25,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı, Mart’ta bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4, kadınlarda yüzde 29 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Mart'ta aylık bazda 0,5 saat artışla 44,9 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, Mart’ta aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.

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