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Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip ekranı! Bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu 26 Şubat 2021?

26.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip ekranı! Bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu 26 Şubat 2021?

Ülke çapında koronavirüs aşılama süreci devam ederken vatandaşlar da Türkiye’de kaç kişi aşı oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşı uygulanacak grup sıralamasında ikinci aşamaya da geçildi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşı takvimi doğrultusunda bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte detaylar…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama programı kapsamında Türkiye’de her geçen gün aşılanan kişi sayısı artış gösteriyor. İnsanlar ise Türkiye’de kaç kişi aşılandı sorusunun yanıtını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden sunduğu aşı takip sayfası sayesinde vatandaşlar aşılanan kişi sayısını görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda aşı uygulanacak grup sıralaması sayesinde de vatandaşlar aşama aşama Türkiye’de kimlerin, ne zaman aşı olacağını öğrenebiliyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

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TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara sunduğu covid19asi.saglik.gov.tr resmi internet sitesinde Türkiye’de iller bazında aşı dağılımı da görülebiliyor. Buna göre Türkiye genelinde anlık olarak toplam yapılan aşı sayısı 8.267.106. 1. doz uygulanan kişi sayısı 6.730.881 kişi iken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1.536.225 kişi.

aşı tablosu

İl bazında bakıldığında İstanbul’da toplam yapılan aşı sayısı 1.330.639, 1. doz uygulanan kişi sayısı 1.057.970 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 272.669. Başkent Ankara’da toplam yapılan aşı sayısı 702.220, 1. doz uygulanan kişi sayısı 546.923 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 155.297. İzmir’de ise toplam yapılan aşı sayısı 551.254, 1. doz uygulanan kişi sayısı 453.138 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 98.116.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKİP EKRANI

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AŞI AÇIKLAMASI

Dün akşam aşılama programıyla ve koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; aşı olunduğu gün koruma başlamadığını, ikinci doz aşıyı olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış olunduğunu söyledi. Yani ilk aşı olunan günden 42 gün sonraya işaret etti.

Vatandaşlara, bu 42 gün boyunca kendimizi daha iyi korumak zorunda olduğumuz yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca tüm nüfusun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmayacağımızı belirtti. Aşının ilk dozunu yaptırmış olmanın rehavete değil, tedbire sevk ettirmesi gerektiğini söyledi.


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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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