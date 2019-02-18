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Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirirken, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı ise 311 bin 968 kişi" dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli içişleri bakanı Süleyman Soylu Türkiye

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