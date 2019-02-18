Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirirken, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı ise 311 bin 968 kişi" dedi. (AA)

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