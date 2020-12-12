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Türkiye’de kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti

12.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, kasım ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini, internet sitesinden paylaştı. Emniyetin verilerine göre, Kasım'da 173'ü ölümlü olmak üzere meydana gelen 29 bin 532 kazada 17 bin 629 kişi yaralandı, 194 kişi ise hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında ise kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 75'e ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kasım ayında Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzurum, Isparta, İstanbul, Nevşehir, Mardin, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Samsun’da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

1 AYDA 29 BİN 532 KAZA

Trafik Başkanlığı'nın Kasım ayı kaza verilerine göre, yurt genelinde 173'ü ölümlü, 11 bin 870 yaralamalı, 17 bin 489 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 29 bin 532 kazanın meydana geldiği Kasım ayında 17 bin 629 kişi yaralanırken, 194 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 9 bin 806’sında otomobil, 3 bin 135'inde motosiklet, 3 bin 145'inde ise kamyonetler yer aldı.

İLK SIRADA YİNE İSTANBUL YER ALDI

Trafik Başkanlığı verilerine göre, Kasım ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında 1326 kaza ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt’ta meydana geldi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

İLK 11 AYDA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 75’E ULAŞTI

Trafik Başkanlığı verilerine göre, yılın ilk 11 ayında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 75’e ulaştı. Yine yılın ilk 11 ayında 12 milyon 998 bin 94’ü araç plakasına, 3 milyon 151 bin 359’u araç sürücüsüne olmak üzere toplam 16 milyon 167 bin 252 trafik cezası kesildi. Bunlardan 158 bin 992’si ise alkollü araç kullanmak suçundan ceza aldı.

Kaynak: DHA

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