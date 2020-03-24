Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri

Türkiye'de 2019-20 koronavirüs pandemisinin ilk vakasının duyurulmasının ardından vakalar da art arda gelmeye başladı. Türkiye'de resmi kaynaklara göre vaka, ölüm ve iyileşen istatistiklerini sizin için derliyoruz. BU HABERDEKİ VERİLER HER GÜN GÜNCELLENMEKTEDİR



OCAK 2020 24 Ocak: -Sağlık Bakanlığı havaalanlarına termal kameralar kurdu. -Bakanlık ayrıca Çin'den gelen yolcuları ilave taramalara tabi tutmaya başladı ve koronavirüs enfeksiyonunun belirtilerini gösteren herkesin karantinaya alınacağını bildirdi. Gösterimler daha sonra, çok sayıda onaylanmış vaka bildiren ülkeleri içerecek şekilde genişletildi. -Havaalanlarındaki diğer tedbirler arasında kızılötesi taramalar, tüm gümrük kapılarının dezenfeksiyonu, ücretsiz maskeler ve talimat broşürleri dağıtılması oldu. 31 Ocak:



Türkiye, 34 Türk vatandaşını ve diğer ülke vatandaşlarını Vuhan'dan almak için bir [9] uçak gönderdi. Diğer ülke vatandaşları arasında yedi Azeri, yedi Gürcü ve bir Arnavut bulunmaktadır. Çin, yıllık 150 milyon maske üretiminin yanı sıra Türkiye'den 200 milyon maske sipariş etti.

ŞUBAT 2020 3 Şubat: -Türkiye, Çin'den gelen tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı. -İran makamları Türkiye'nin İran'ın Kum kentini karantinaya alma tavsiyesine uymayınca İran sınırı kapatıldı ve İran ile yapılan uçak seferleri tek taraflı olarak askıya alındı. 29 Şubat: -Türkiye; İtalya, Güney Kore ve Irak ile uçuşların karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı. -Kısa süre sonra Irak sınırı da kapatıldı. Bakanlık ayrıca Irak ve İran sınırlarına yakın saha hastaneleri kurdu. MART 2020 -Bazı illerde halka açık yerlerde ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapılmaya başlandı. İstanbul'da belediye metrobüs istasyonlarına el dezenfektanları kurmaya karar verdi. -Millî Eğitim Bakanlığı, okulları virüs tehdidine karşı temiz tutmak için özel dezenfektanlar kullandıklarını açıkladı. Okullarda temasa açık her yüzeyin sterilize edildiği, günlük 100 ton dezenfektan üreten meslek okullarının okullara dezenfektan sağladığı belirtildi. 11 Mart: -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'ya seyahat ederken virüse yakalanan bir Türk erkeğin ülkenin ilk koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Hasta ismi açıklanmayan bir hastanede tecrit edildi ve hastanın aile üyeleri gözlem altına alındı.

12 Mart:



-Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haftalık ders programlarının yapılandırılarak, EBA, internet ve TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacağını, eğitimin aksamaması için tedbirlerin alındığını söyledi. -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm bakanların, bazı başkanlıkların ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin katıldığı, koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü beş saat süren toplantı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu şekilde açıkladı: -16 Mart'tan itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verilecek.

-23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitimle televizyon ve internet ortamından eğitim öğretime devam edilecek.

-Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

-Kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışları özel izinle gerçekleşecek.

-Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretlerinde ertelemeye gidilecek. 13 Mart: -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmî Twitter hesabından açıklama yaparak gözlem altına alınan ilk hastanın yakınında da koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

-Akşam saatlerinde yapılan yeni açıklama ile ilk hasta ile aynı ailede bulunan üç kişinin daha koronavirüs taşıdığı tespit edildi ve böylece Türkiye'deki onaylanmış vaka sayısı beşe yükseldi. -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 13-31 Mart tarihleri arasında meclise ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan; Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların tek taraflı olarak iki yönlü olacak şekilde 14 Mart saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacağını açıkladı. -Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, cezaevlerindeki aile görüş odalarının kullanımının, cezaevleri arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini, bakanlığa bağlı kurumlara girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini açıkladı. 14 Mart: -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan görüşme sonucunda iki ülke anlaşmalı olarak kara ve hava ulaşımını geçici olarak durdurdu.Aynı gün Türkiye ve Gürcistan, 15 Mart'tan itibaren Sarp Sınır Kapısı'nın karşılıklı olarak yolcu geçişine kapatıldığını açıkladı.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı, böylece Türkiye'de görülen vaka sayısı 6'ya yükseldi. 15 Mart: -Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 16-30 Mart tarihleri arasında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verildi. -Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Umre'den dönen 10.330 vatandaştan 5392 tanesi Ankara'daki, 4938 tanesi Konya'daki devlet yurtlarında karantina altına alındı. -İçişleri Bakanlığı 16 Mart saat 10.00'dan itibaren pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı. -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konduğu ve Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vaka bulunduğunu açıkladı. Doğrulanmış vaka sayısının 18'e yükseldiği belirtildi. 16 Mart: -Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaat hâlinde namaz kılınmasına ara verildiğini fakat ezanların okunacağını ve camilerin açık bulundurulacağını açıkladı.

-İçişleri Bakanlığı bu gece itibarıyla sinema, konser salonu, düğün salonu, kafe, kahvehane, masaj salonu, spor salonu gibi mekânların geçici bir süreyle kapatılacağını açıkladı. -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçuş yasağı konulan ülkelere Mısır, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin eklendiğini açıkladı. -İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eş güdüm toplantısına başkanlık edeceğini ve toplantı sonrası kamuoyunu bilgilendireceğini açıkladı. -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; ABD, Avrupa ve Ortadoğu temaslı yeni 29 tanı konulduğunu, yeni konan tanılarla birlikte toplam hasta sayısının 47 olduğunu açıkladı. 17 Mart: Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret ederek sürecin yol haritasının hazırlandığını, 23 Mart haftası itibarıyla planlama ve altyapı hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Selçuk, eğitimin ilk dersinin kendisi tarafında verileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantinaya alınan Çin temaslı 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini, bugün yeni 51 tanının konduğunu ve toplamda vaka sayısının 98'e çıktığını açıkladı. 18 Mart: -Çankaya Köşkü'nde, Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla “Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı” yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, "Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi. -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada 61 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 191'e çıktığını duyurdu. -Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bir TV programında Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın Coronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi. Haber, ertesi gün hastane tarafından onaylandı.

-Türk Tabipleri Birliği, TTB Uzmanlık Dernekleri, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 17 Mart’ta yaptığı toplantının sonucunu açıkladı ve şeffaflık çağrısı yaptı. Bildiride pandeminin, sağlık çalışanları ve hastalar açısından önemli tehlikeleri getirdiği, bilgilendirme ve önlemler konusundaki eksikliklerin karmaşaya yol açtığı, ilaç kullanımı, testlere ulaşım, çeşitli konulardaki yetersiz bilgilendirmelerin pandemi ile mücadeleyi güçleştirdiği tespiti yapıldı. 19 Mart: -Açıklanan önlem paketi ekonomistler ve politikacıların arasında bulunduğu kurumlar ve kişiler tarafından çeşitli eleştirilere uğradı. Paketin kaynağının nereden sağlanacağının belirtilmediği, detaylı bir eylem planından çok ayrıntıların zaman içerisinde belirleneceği genel konu başlıkları niteliğinde olduğu söylendi. İnsanların evde kalmaya teşvik edildiği bir dönemde, havayolu yolcu taşımacılığı, turizmi destekleyen vergi indirimleri ve konut kredilerinin peşinat oranının düşürülmesi gibi maddelerin olması eleştiri konusu oldu ve sektörlere istihdam desteği verilmesi gerekliliği vurgulandı.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart 2020'de hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm sebebinin koronavirüs olduğunu belirtti. Böylelikle Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e çıktı. -Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu futbol, voleybol, basketbol, hentbol liglerinin ertelendiğini duyurdu. -ÖSYM yakın zaman içinde yapılması planlanan aralarında TUS ve MSÜ'nün de bulunduğu 9 sınavı ileri bir tarihe erteledi. -Diyanet İşleri Başkanlığı il müftülüklerine gönderilmek üzere genelge yayımlayarak daha önce alınan tedbirlerle ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağını ve cuma namazı için sela okunmayacağını bildirdi. -İzmir'de, Çeşme Limanı'nda görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, 45 çalışan ve aile üyeleri karantinaya alındı. -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Twitter hesabından yayımladığı mesajında 85 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini, bununla birlikte yeni 168 vakanın olduğunu açıkladı. Toplam vaka 359 olurken, ölen kişi sayısı 4'e çıktı.

20 Mart: -Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar ve ya aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertendi. -İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgürlük için Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Covid-19 Salgını ve Hapishanelerde Acilen Alınması Gereken Önlemler konusunda bir bildiri yayımladı. Bildiride yaşlı ve hasta, çocuk, hamile, çocuklu tutukluların salıverilmesi ve karantina uygulamaları ile mahpusların sağlık durumları konusunda başta aile ve avukatları olmak üzere kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesinin zorunluluğu gibi maddeler yer aldı. -Balıkesir, Konya ve Malatya'da 65 yaş üstünün ücretsiz toplu ulaşım hakları geçici olarak durduruldu.

At yarışları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. -Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi. -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Twitter hesabından yayımladığı mesajında yeni 311 vakanın olduğunu ve 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 670'e çıkarken, ölenlerin sayısı 9 oldu.

21 Mart: -Tarım ve Orman Bakanlığı bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını yasakladı. -Fenerbahçe, basketbol takımındaki bazı oyuncularda ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri görüldüğünü açıkladı.

Ankara, Antalya ve İzmir'de 65 yaş üstünün ücretsiz toplu ulaşım hakları geçici olarak durduruldu. -Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı.Böylece toplamda 68 ülkeyle hava ilişkileri kesilmiş oldu. -İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle asker uğurlama törenlerinin geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi. -Ayrıca berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin saat 18.00 itibarıyla durdurulacağı açıklandı.Bakanlık gece yarısından itibaren lokanta, restoran, pastane vb. işyerlerinin müşterilerin oturmasına müsaade edilmeyecek şekilde sadece gel-al ve paket servis şeklinde hizmet vereceğini;65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmalarının; park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını açıkladı.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında yeni 277 vakanın olduğunu, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Toplam vaka sayısı 947'ye çıkarken, ölenlerin sayısı 21 oldu. 22 Mart: Cumhurbaşkanlığı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacıların 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğunu açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği'nin bankalara yaptığı öneri üzerine birçok banka çalışma saatlerinin 23 Mart 2020'den itibaren 12.00-17.00 arası olacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Twitter hesabından yayımladığı mesajında yeni 289 vakanın olduğunu, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yapılan toplam test sayısının ise 20 bin 345 olduğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 1236'ya çıkarken, ölenlerin sayısı 30 oldu.