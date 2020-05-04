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  4. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 3 bin 461 oldu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 3 bin 461 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 20:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi. Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 3 bin 461 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 35 bin 771 test yapıldı, 1614 yeni vaka tanısı konuldu. 64 kişi vefat etti ve 5 bin 15 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1384, toplam entübe hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166 olarak açıklandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:


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