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Türkiye'de koronavirüsün tespit edildiği günden bu yana bir ilk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 10:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart'ta yaptığı açıklamayla Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana düzenli şekilde artan vaka sayısı ilk kez dün gözle görülür şekilde düştü. 27 Mart'ta yapılan 7 bin 533 test sonrası 2 bin 69 kişiye daha koronavirüs teşhisi konmuştu. Dün, en fazla test yapılan gün olurken bin 704 kişi Covid-19 pozitif çıktı.

Türkiye'de koronavirüsün tespit edildiği günden bu yana bir ilk!

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası, 10 Mart'ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta gece yarısı 01.00'de duyurdu. Bakan Koca’nın dün akşam açıkladığı son verilere göre şimdiye kadar 55 bin 464 kişiye test yapıldı.

Koronavirüsü pozitif çıkan kişi sayısı 7 bin 402’e, ölü sayısı ise 108’e yükseldi. 70 kişinin iyileştiği, 445 kişinin yoğun bakımda, 309 kişinin de entübe (solunum cihazına bağlı vaka) olduğu açıklandı.

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ÖNCEKİ GÜNE GÖRE 365 AZALDI

21 Mart’tan beri düzenli olarak artan vaka sayısı ilk kez dün gözle görülür şekilde düştü. 27 Mart’ta yapılan 7 bin 533 test sonrası 2 bin 69 kişi de daha koronavirüsü saptanmıştı. Dün 7 bin 664 kişiye yapılan test sonrası vaka sayısı bin 704 olarak açıklandı.

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ÖLÜM ORANI YÜZDE 1.45

19 Mart-28 Mart tarihleri arasında test yapılan kişilerin yüzde 13.34’ünde koronavirüsü saptandı. koronavirüsüne yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 1.45. Vaka/yoğun bakım oranı yüzde 6, vaka/entübe oranı ise yüzde 4.17. İyileşen hasta oranı da yüzde 0.94 oldu.

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