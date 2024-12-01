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Türkiye'de kritik temaslarda bulunacak! Suriye'de Esad ile bir araya geldi, fotoğraflar paylaşıldı

01.12.2024 23:06
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Yarın Türkiye'ye gelecek olacak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

Türkiye'de kritik temaslarda bulunacak! Suriye'de Esad ile bir araya geldi, fotoğraflar paylaşıldı

Suriye’de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

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ABD'Yİ İŞARET ETTİ

Görüşmede, İran’ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Arakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı.

Esad ise İran’ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Arakçi’nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Arakçi, yarın temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İran Türkiye Beşar Esad
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