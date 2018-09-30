Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

2003 yılında ise Camiler Haftası'na Din Görevlileri de eklenerek ismi "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" oldu. AA Arşivinden derlenen fotoğraflarda Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan camiler mimari özellikleri bakımından dikkat çekiyor.