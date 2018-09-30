HABER

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri yarın başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986 yılında ilk kez 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren ekim ayının ilk haftasını Camiler Haftası olarak ilan etmişti.

2003 yılında ise Camiler Haftası'na Din Görevlileri de eklenerek ismi "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" oldu. AA Arşivinden derlenen fotoğraflarda Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan camiler mimari özellikleri bakımından dikkat çekiyor.

Mimarisiyle öne çıkan en güzel camiler

1 / 33

Adana'daki Sabancı Merkez Camisi.
2 / 33

İstanbul'daki Süleymaniye Camisi.
3 / 33

Adana Sabancı Merkez Camisi.
4 / 33

Adana Sabancı Merkez Camisi.
5 / 33

Edirne'deki Selimiye Camisi.
6 / 33

Diyarbakır'daki Hazreti Ali Külliyesi.
7 / 33

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi.
8 / 33

İstanbul'da Süleymaniye Camisi.
9 / 33

Antalya'da Kesik Minare Camisi.
10 / 33

Antalya'da Yivli Minare Camisi.
11 / 33

İstanbul'da Süleymaniye Camisi.
12 / 33

İstanbul'da Süleymaniye Camisi.
13 / 33

Antalya'da Yivli Minareli Camisi.
14 / 33

Bursa'da Ulu Cami.
15 / 33

Diyarbakır'da Ulu Cami.
16 / 33

Ankara'da Kocatepe Camisi.
17 / 33

İstanbul'da Süleymaniye Camisi.
18 / 33

İstanbul'da Süleymaniye Camisi.
19 / 33

Bursa'da Ulu Cami.
20 / 33

Aksaray'da Aksaray Ulu Cami.
21 / 33

İstanbul'da Şakirin Camii.
22 / 33

Diyarbakır'da Ulu Cami.
23 / 33

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi.
24 / 33

Edirne'de Selimiye Camisi.
25 / 33

İstanbul'da Süleymaniye Camisi.
26 / 33

Ankara'da Kocatepe Camisi.
27 / 33

Adana'da Merkez Sabancı Camisi.
28 / 33

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi.
29 / 33

İstanbul'da Sultan Ahmet Camisi.
30 / 33

Ankara'da Kocatepe Camisi.
31 / 33

Adana'da Merkez Sabancı Camisi.
32 / 33

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi.
33 / 33

Edirne'de Selimiye Camisi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Camiler ve Din Görevlileri Haftası cami diyanet işleri başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

Yer Sivas! Hayran kaldılar...

Yer Sivas! Hayran kaldılar...

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.