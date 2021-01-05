HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'de mobil abone sayısı 82 milyonu geçti

Türkiye'de mobil abone sayısı 82 milyonu geçti

05.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'de mobil abone sayısı 82 milyonu geçti

Geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82,8 milyon olurken, 76,5 milyonunu 4,5G aboneleri oluşturdu.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği verilere göre, elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 20 milyar lirayı aştı.

Operatörlerin toplam yatırımları bu çeyrekte 4,4 milyar liraya yaklaştı.

Söz konusu çeyrekte, BTK tarafından yetkilendirilen 452 şirket, sahip oldukları 816 yetki belgesiyle hizmet verdi.

Geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82,8 milyon oldu. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,6 olarak gerçekleşti.

Mobil abonelerin 76,5 milyonunu 4,5G aboneleri oluştururken, 3G abone sayısı 4,4 milyona geriledi. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısındaki artış devam ederek 6,1 milyonu geçti.

YAKLAŞIK 147 MİLYON NUMARA TAŞINDI

Mobil sektörde rekabeti artıran unsurlardan "numara taşınabilirliği" hizmetinden üçüncü çeyrekte yararlanan abone sayısı 3,3 milyon olurken toplamda ise bugüne kadar yaklaşık 147 milyon numara taşındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenmeyen elektronik haberleşme sektöründe, özellikle genişbant hizmetlerde oluşan talep hem yeni abonelikler hem de mevcut abonelerin daha fazla veri kullanması anlamında arttı.

Türkiye'de 65 milyonu aşkın mobil ve 15,8 milyonun üzerinde sabit olmak üzere yaklaşık 81 milyona geniş bant internet abonesi bulunuyor. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yıllık bazda geniş bant abone sayısında yüzde 5 artış gerçekleştiği görülüyor.

Alt kategorilere bakıldığında en yüksek yıllık artışın yüzde 33 ile "Eve kadar fiber" abone sayısında olduğu tespit edildi. Bunu yüzde 18,9 ile kablo internet abone sayısındaki yükseliş izledi.

FİBER ABONE SAYISI 3,7 MİLYONU GEÇTİ

Toplam fiber abone sayısı 3,7 milyonu geçerken, kablo internet hizmeti alanların sayısı 1,2 milyonun üzerine çıktı.

Abonelerin veri kullanımı artarak, sabit genişbant abonelerinin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama aylık veri kullanımı 153 gigabyte, mobil abonelerin ortalama aylık veri kullanımı ise 9,3 gigabyte olarak hesaplandı.

Bu veriler bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sabitte yüzde 35, mobilde ise yüzde 45 civarında kullanım artışı olarak kayıtlara geçti.

2020'de cep telefonlarına harcadığımız ortalama ücret belli oldu!2020'de cep telefonlarına harcadığımız ortalama ücret belli oldu!

Türkiye'deki toplam fiber şebeke uzunluğu geçen yılın üçüncü çeyreğinde 413 bin kilometreyi aşarak yıllık bazda yüzde 11 arttı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Türksat 5A uzaya fırlatılıyor!Türksat 5A uzaya fırlatılıyor!
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Xiaomi Mi 11 damga vurdu: AnTuTu Aralık 2020'nin en güçlü Android telefonlarını sıraladı!

Lider değişti: İşte Aralık 2020'nin en güçlü Android telefonları

Xiaomi Mi 10i 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Amiral gemisi katili olarak anılıyor! Resmen tanıtıldı

Türksat 5A uydusunun uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu!

Türksat 5A uzaya fırlatılıyor!

Elon Musk açıkladı: SpaceX Super Heavy roketini fırlatma kulesi ile yakalayacak!

Elon Musk açıkladı: SpaceX Super Heavy roketini fırlatma kulesi ile yakalayacak!

Bilinmeyen kalmadı: Samsung Galaxy S21'in ön sipariş hediyeleri ortaya çıktı!

14 Ocak'ta tanıtılacak ama şimdiden hediyeleri ortaya çıktı!

Yolun sonu görünüyor: Sony bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durdurabilir!

Üretimi durduruluyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.