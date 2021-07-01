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Türkiye'de mobil abone sayısı 83,5 milyona yaklaştı

01.07.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de mobil abone yaygınlığı, 83,5 milyon aboneyle neredeyse yüzde 100'e ulaşırken, bunların 77 milyondan fazlasını 4,5G hizmeti alanlar oluşturdu.

Türkiye'de mobil abone sayısı 83,5 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en yüksek büyüme gösteren sektörlerden biri elektronik haberleşme oldu.

Tüketicilerin genişbant internet başta olmak üzere birçok hizmet türüne gösterdikleri talep artarken, işletmeciler de yatırımlarına ara vermeden daha kaliteli hizmet sunmak için çaba gösterdi.

Geçen yıl operatör gelirleri yüzde 15'in üzerinde artarken, yatırımlar bu oranın neredeyse iki katına ulaştı. Söz konusu talep, sorunsuz olarak karşılandı. Bu yılın ilk çeyreğinde de gelirler ve yatırımlarda büyüme devam etti.

Yılın birinci çeyreğinde operatör gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19'un üzerinde arttı. Yatırımlar da aynı dönemde yaklaşık yüzde 13 artış kaydetti.

FİBER ALTYAPI YATIRIMLARI YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

Dijitalleşme ve yeni nesil hizmetlerin yaygınlaşması açısından kritik öneme sahip olan fiber altyapı yatırımları, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 10'a yakın büyüdü.

Mobil abone yaygınlığı, 83,5 milyon aboneyle neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Bu abonelerin 77 milyondan fazlası 4,5G hizmeti alanlardan oluştu.

Türkiye'de makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da artarak, yılın ilk çeyreği itibarıyla 6,5 milyona ulaştı.

Her çeyrekte artmaya devam eden abone profili olarak faturalı abonelerin oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 66,3'e yükseldi. Taşınan mobil numara sayısı mart sonu itibarıyla toplamda 150 milyonu geçerek uygulamanın ulaştığı boyutu bir kez daha ortaya koydu.

GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI 83,9 MİLYON OLDU

Salgın döneminde birçok günlük aktivite internet üzerinden yapılabilirken bu durum hem mobil hem de sabit internet abone sayısını ve kullanım miktarlarını artırdı.

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Yılın ilk çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısı 17,1 milyonu sabit ve 66,8 milyonu mobil olmak üzere toplam olarak 83,9 milyon oldu.

Salgının da başladığı 2020 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında, yıllık internet abone sayısı artışı yüzde 8'i aştı.

Teknolojiler bazında bakıldığında ise en büyük artış yıllık yüzde 36 ile "Eve Kadar Fiber" aboneliğinde görüldü. Bu durum fiberin Türkiye'de yaygınlaşmasını göstermesi bakımından önemli bir veri olarak kayıtlara geçti.

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Veri kullanımı bakımından yılın ilk çeyreğinde sabit abonelerin aylık kullanımı 197 gigabaytı geçerken, mobil tarafta ise ortalama 9,8 gigabayt, 4,5G özelinde 11,1 gigabayt oldu.

(AA)

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