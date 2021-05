Türkiye’de mobil internet kullanan kişi sayısı hangi seviyeye geldi?

Mobil internet günümüzün en vazgeçilmez konuları arasında yer alıyor. İnternetten Facebook mesajlarınıza bakmak isterken ya da Telegram üzerinden mesajlaşırken mutlaka mobil bağlantı gerekiyor. Ayrıca dilediğiniz her an size gelen maillere yine mobil bağlantı ile bakabilirsiniz. Kısacası hayatın her alanında bu hizmeti kullanmak mümkün.

BTK raporu aslında mobil internetin hayatımız için ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan açıklamalarda Türkiye’de yer alan mobil internet abone sayısının yaklaşık olarak yüzde 98,2 oranında yaygınlık gösterdiği ifade edildi. Kısacası nüfusun neredeyse tamamı mobil internet kullanıyor.

4,5G'NİN KULLANIMI ÇOĞUNLUKTA

BTK raporları doğrultusunda konuşmak gerekirse şuan Türkiye’de 82 milyondan fazla kişinin mobil internet abonesi olduğu görülüyor. 4,5G ise şu anda en çok kullanılan mobil bağlantı yöntemi olarak kayıtlara geçti.

Gelen detaylara göre taşınabilir bilgisayardan ve cepten internet servisleri kullanan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon rakamını aştı. Kısacası Türkiye mobil internet anlamında dünyanın en büyük müşterisi haline geldi. Durum böyle olunca servis veren şirketlere daha fazla yüklenildi.

Sürücüsüz araçlar 2021 yılında rekor kırabilir