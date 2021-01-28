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Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi! Koronavirüs vakaları arttı, normalleşme zora girdi

28.01.2021 08:28 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi! Koronavirüs vakaları arttı, normalleşme zora girdi

Türkiye'de koronavirüs kısıtlamaları ve aşı çalışmaları kararlılıkla devam ederken, son günlerde vaka sayısındaki düşüşün yavaşlaması dikkat çekti. Akıllara İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün, ülkemizde de etkili olmaya başladığı endişesi geldi. Mutasyonlu koronavirüs endişesinin Bilim Kurulu'nun da gündeminde olduğu belirtilirken, normalleşme için biraz daha sabretmek gerekebileceği iddia ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısındaki düşüşün yavaşladığına dikkat çekerken; bugünden itibaren 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını, hafta başında Türkiye'ye getirilen 6.5 milyon dozluk aşının da gerekli testlerin tamamlanmasının ardından kullanıma sunulacağını söyledi.

VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Sağlık Bakanı Koca yaptığı yazılı açıklamada, "Alınan tedbirlerle vaka sayısında %80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı" dedi ve ekledi:

"5,000-7,000 arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır."

VAKA SAYISI 7 BİN 489 OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dün koronavirüsten 132 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen vaka sayısı ise 7,489 oldu.

MUTASYONLU VİRÜS ETKİSİNİ Mİ GÖSTERİYOR?

Vaka sayısındaki düşüşün son 10 gün içinde yavaşlaması ve özellikle geçmiştekinin aksine Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nde vaka sayısını artması akıllara “İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu virüs Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamış olabilir mi?” sorusunu getirdi. Çünkü mutasyonlu virüs ilk kez ülkemizde Lice ve Tokat'taki vakalarda görülmüştü.

BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDEYDİ

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki bugünkü yazısında bu endişenin Bilim Kurulu'nun da gündeminde olduğunu yazdı. Dünkü kritik toplantıda bu duruma karşı nelerin yapılacağının konuşulduğunu belirten Sarıkaya, normalleşme için temkinli davranılacağını yazdı.

NORMALLEŞME İÇİN BİRAZ DAHA BEKLENEBİLİR

Mutosyonlu virüs endişesine bağlı olarak, restoran ve kafelerin açılması ile 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlamasının zor olduğu iddia ediliyor.


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