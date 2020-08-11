HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi

Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 18:38 | Son Güncelleme

Tarımda çiftçi dostu olarak bilinen ve zararlı böceklerle beslenen, Türkiye’de nadir olarak görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, Şanlıurfa’da doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Kuyruğuyla birlikte ortalama 5 santim uzunluğunda olan canlı, fotoğraflandıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi

Dünyada Portekiz, Madagaskar, Güney Asya ve Afrika’da rastlanan, Türkiye’de ise daha önce Ankara, Adana, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bolu, Elazığ, Hatay, İzmir, Muğla ve Sakarya kırsalında görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, Şanlıurfa’da ilk kez görüntülendi. Görünüşü tamamen bir fareyi andıran ve tarımda çiftçi dostu olarak bilinen böcekçil hayvan dünyada birçok isim ile adlandırılıyor. Daha çok sivriburun olarak nitelendirilen 2 gram ağırlığındaki ve 5-6 santim uzunluğundaki bilinen en küçük memeli hayvan en fazla 1,5 yıl yaşayabiliyor.

YILDA 5-6 KEZ DOĞUM YAPIYOR

Uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Mahmutoğlu, Türkiye’de nadir, Şanlıurfa'da ise ilk kez görüntülenen sivriburunluyu fotoğrafladığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Mahmutoğlu, yılda 5-6 kez doğum yapan canlının, çiftçi dostu olduğunu ve tarlada ekinlere zarar veren böceklerle beslendiğini ifade etti.

AW087365_02

Mahmutoğlu, Cüce böcekçil, Etrüsk böcekçil ve Cüce sivriburun olarak adlandırılan canlı ile ilgili açıklamasında, “En büyük hatamız doğada tanımadığımız hayvanların yaşamlarını kısıtlamak. Bu tür fare görünümlü olduğu için insanlar tarafından fare olarak algılanıyor. Küçük dostumuz biraz incelendiğinde fare değil, yaşam alanında yaşadığı böcekçil denilen 5 parmaklı tamamen böceklerle beslenen bir türdür. Yaşam alanı incelendiğinde sulak alanlarda, ormanlık alanlarda görmek mümkündür. Türkiye’de nadir görülen türlerden biridir. Türkiye’de bu türün fotoğraflanması biraz zordur. Bu türün boyutu 2,5 ila 5 santimetre arasında değişiyor.

AW087365_06
"Bilim adamları bu konuyla ilgili araştırmalar yapmış. Cüce böcekçil denilen sivri burunlulardan alt türü olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Portekiz’de, Güney Afrika’da da görülen bir türdür. Şimdi de Şanlıurfa’da bu türe rastlandığı için çok mutluyuz. Türün fotoğrafı pek olmadığı için bizde fotoğrafladık. Yaklaşık olarak bir saat boyunca bu türü inceledik. Dokunmadan, incitmeden dostumuzu tekrardan doğaya bıraktık. Bu türün ömürleri çok kısadır. Yaklaşık 1 ila 1,5 yıl arasında yaşarlar. Türün en büyük düşmanları da baykuşlardır. Çiftçi dostu bir türdür. Zararlı böceklerle beslenir. Doğada görüldüğü zaman zarar verilmemesi gerekiyor. Doğadaki bütün canlılar yararlıdır. Hiçbir canlının öldürülmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)
AW087365_04

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kritik toplantı sonrası flaş açıklamaKritik toplantı sonrası flaş açıklama
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladıBayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı

En Çok Okunan Haberler

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

İlginizi Çekebilir

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Diğer Haberler
Afyonkarahisar Belediye Başkanı: Kurban Bayramı'nın ardından ilimizde vaka sayasında ciddi bir artış var

Belediye Başkanı uyardı: İlimizde vaka sayasında ciddi bir artış var

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından açıklama

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda kurtuldu

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın

Meis Adası nerede? Meis Adası Türkiye'ye kaç km? Meis Adası kimin? İşte Meis Adası son durum!

Meis Adası nerede? Meis Adası Türkiye'ye kaç km?

Edirne’de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

Hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.