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  4. Türkiye'de nadir görülüyor! Kara leylekler Sivas'ta ortaya çıktı

Türkiye'de nadir görülüyor! Kara leylekler Sivas'ta ortaya çıktı

12.09.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de nadir olarak görülen kuş türleri arasında bulunan kara leylekler Sivas’ın Hafik ilçesinde görüntülendi.

Türkiye'de nadir görülüyor! Kara leylekler Sivas'ta ortaya çıktı

Sivas’ın Hafik ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Pusat-Özen Barajı kıyısında görülen kara leylekler şaşkınlığa neden oldu. Türkiye'de nadir olarak görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler barajı kıyısında gezinirken görüntülendi. Bir süre gezinen kara leylekler, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA YER ALMIYOR

Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Ürkek ve tedbirli olan kara leylek bu nedenle nadir olarak görülüyor.

Kaynak: İHA

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Sivas
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