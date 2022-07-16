HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'deki oteli beğendi, Belçika'dan gelip hayatının şokunu yaşadı

Türkiye'deki oteli beğendi, Belçika'dan gelip hayatının şokunu yaşadı

16.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da yaşayan F. E., hayatının şokunu Türkiye'de yaşadı. Tatilini Türkiye'de yapmaya karar veren F. E., Türkiye'den bir otel beğenip rezervasyon yaptırdı. Ardından kendisine gelen bir telefonla ödeme yapması istenen bankanın hesap numarası iletildi, F. E. de parayı transfer etti. Türkiye'ye varan F. E., tam tatilini yapmaya başlayacakken dumura uğradı.

Türkiye'deki oteli beğendi, Belçika'dan gelip hayatının şokunu yaşadı

F. E. tatil hayalleriyle geldiği Türkiye'de acı gerçeği öğrenince büyük düş kırıklığına uğradı. F. E.'nin internette görüp beğendiği ve tatilini geçirmek için parasını yatırdığı otelin rezervasyonunu yaptırdığı site sahteydi. İşte F. E.'nin başından geçen acı dolandırıcılık öyküsünün ayrıntıları...

42 BİN 900 TL YATIRDI

Edinilen bilgiye göre, Belçika’da ikamet eden F.E, internet üzerinden bulduğu tatil sitesinin rezervasyon formunu doldurmasının ardından kendisini telefonla arayan kişi banka hesap numarası verdi. F.E, daha sonra belirtilen hesap numarasına 42 bin 900 TL para transfer ederken Türkiye’ye dönüşünde rezervasyon yaptırdığı otele gitti.

thumbs_b_c_bc9bbdc497c2d43ccd5b8e70142ab96c

ACI GERÇEĞİ OTELDE ÖĞRENDİ

Otele giden F. E, otel görevlisinin kendi adına kayıtlı resmi bir rezervasyonun olmadığını sitenin sahte olduğunu söylemesinin ardından F. E, daha sonra Trabzon’daki Araklı ilçe Polis Amirliğine giderek kendisini dolandıran şüpheli şahıs ya da şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli kişi ya da kişilere yönelik çalışma başlatırken, yetkililer özellikle yaz mevsiminde bu yöndeki vakaların arttığına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmaları istedi.

thumbs_b_c_4d3662b15a65becc7d883522201744c2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de korkutan yangın! Ağaçlandırma sahasına sıçradıİzmir'de korkutan yangın! Ağaçlandırma sahasına sıçradı
Tatilde nüfusu 5 kat arttı! Dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştuTatilde nüfusu 5 kat arttı! Dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştu
10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."

Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

ABD'nin çifte standardı! Tartışma yaratan karar ortaya çıktı

ABD'nin çifte standardı! Tartışma yaratan karar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.