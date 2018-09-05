Değişken döviz kurları, artan vergi oranları, gelişen teknolojiler, yükselen maliyetler, lojistik sorunlar derken özellikle ülkemizde sıfır km otomobil fiyatları inanılması güç bir noktaya ulaştı. Sıfır araba almak isteyen sürücüler artık kıvranacak hale gelmiş durumda.

Örnek verecek olursak; 68 bin 700 TL'den satılan Opel Corsa bugün satın almak istediğinizde 102 bin 900 TL'ye gelen fiyatıyla dudak uçuklatıyor adeta. Bunun dışında en eski otomotiv markalarından biri olan Renault, en ucuz sıfır Renault otomobilini minimum 97. 900 TL'den satışa sunmuş durumda.

ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik savaş, haliyle birçok markayı da etkilemekte. Birçok binek otomobil markası Türkiye’deki otomobil fiyatlarını yukarıya çekti kurlardan dolayı. Otomobil sitelerinde yankı uyandıran söz konusu fiyat listeleri, şimdiden birçok sürücüyü sinirlendirmiş gibi duruyor.

Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!

Birçok marka sadece binek otomobillerine değil, aynı zamanda hurda araç teşviki için uygulanan ÖTV indirimli fiyatlara da zam yaptı. Daha önce hiç araba kullanmamış ya da 16 yaşından daha eski arabası olmayan kişiler de hurda araç teşvikinden faydalansalar bile ortaya çıkan fiyatlandırma cep yakacak cinsten adeta.