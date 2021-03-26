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Türkiye'de oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı

26.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'de oyuncu (gamer) sayısının 36 milyona ulaştığını belirterek, "Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyor. Bugün, 35 milyon mobil, 22 milyon PC ve 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı

Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket sponsorluğunda düzenlenen "Ventures60: Oyun Fabrikası" etkinliğinde konuşan Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, oyun dünyasının yaş, cinsiyet ve mekandan bağımsız olduğu için tüm dünyada büyüdüğünü belirterek, Türkiye'de toplam oyuncu sayısının 36 milyona ulaştığını bildirdi.

Oyuncuların aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynadığını kaydeden Altan, "Bugün 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var. Gün geçtikçe oyuncularda cinsiyet dağılımı daha dengeli bir hal alıyor. Oyuncuların yüzde 45'inin kadın, yüzde 55'inin erkek olduğu görülüyor." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE OYUN SEKTÖRÜNÜN HACMİ 880 MİLYON DOLAR''

Nilay Altan, 880 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin, oyun sektöründe dünyada 18'inci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (MEDA bölgesi) ise ilk sırada yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yeni jenerasyonla etkileşim kurabilmek için oyun oynamaya başlamak ve ortak ilgi alanları oluşturabilmek önemli hale geliyor. Oyun artık eğlenceden ziyade profesyonel olmaya doğru ilerliyor ve oyuncular büyük bir tutkuyla oyun dünyasını takip ediyor. Bu doğrultuda oyun dünyasının önemli bileşenleri cihazlar, oyun içerikleri ve altyapı olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Türk Telekom olarak biz güçlü altyapımızı devam eden yatırımlarımızla daha da güçlendiriyoruz. Oyuncuların yüzde 90'ının evinde internet bağlantısı bulunuyor, yüzde 70'e yakın kısmı fiber internet kullanıyor."

Altan, halihazırdaki 331 bin kilometrelik fiber altyapı uzunluğunu artırmayı hedeflediklerini kaydederek, "Ayrıca cihaz portföyümüz ve bünyesinde birçok oyun barındıran Playstore platformumuz ile de oyun deneyimini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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