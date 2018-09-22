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Türkiye’de Rekabet Kurumu Google’a ceza yazdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Peki, Google Türkiye’de neden para cezasına çarptırıldı? İşte Rekabet Kurumu’nun Google hakkında yaptığı açıklama!

Türkiye’de Rekabet Kurumu Google’a ceza yazdı!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de Rekabet Kurumu, Türkiye’de Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti hakkında soruşturma başlatmıştı. Bugün kurumun soruşturması sonuçlandı.

Rekabet Kurulu tarafından düzenlenen dosyada Google’ın mobil işletim sistemi Android, uygulama ve hizmetler arasındaki uygulamaların ve şirketin mobil cihaz üretici ile yaptığı sözleşmelerin rekabet kanununa aykırı olduğu ifadeleri yer aldı.

Kurum, Google’a tam 93 milyon TL idari para cezası verdi. Google için 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğunu belirten kurumun açıklamasına aşağından ulaşabilirsiniz.

“Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir.”

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Google ceza

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