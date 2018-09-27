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Türkiye'de sadece bir kişide görülen hastalık: Siloptizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 07:43 | Son Güncelleme

Türkiye'de sadece bir kişide görülen akciğer hastalığı 'Siloptizi'ye yakalanan 19 yaşındaki Kader Çeçem, 19 gündür yoğun bakımda. Kurtulması bulunacak beyaz kana bağlı olan Kader'in ablası, "Kardeşim yoğun bakıma giderken 'Abla benim sesimi duyur, ben ölmek istemiyorum' dedi. O sözleri kulağımdan gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sadece bir kişide görülen hastalık: Siloptizi

İstanbul'da annesiyle birlikte yaşayan Kader Çeçem (19) 1.5 yıl önce Türkiye'de sadece 1 kişide görülen akciğer hastalığı "Siloptizi"ye yakalandı. 19 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

BEYAZ KAN ARANIYOR

Kader'in yaşama ümidi ise bulunacak uygun beyaz kana bağlı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA"

Sabah’ın haberine göre; Ablası Sibel Hasırcı "Kardeşim yoğun bakıma giderken 'Abla benim sesimi duyur, ben ölmek istemiyorum' dedi. O sözleri kulağımdan gitmiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Gücümüz artık yetmiyor, yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

BEYAZ KAN NEDİR? BEYAZ KAN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NEDİR?

Kemik iliği ve lenfoid dokularında üretilen beyaz kan hücresi, bağışıklık sistemini güçlü tutarak vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Renkleri yoktur, birkaç günlük ya da birkaç haftalık ömre sahiptirler.

Beyaz kan eksikliği neden olur, belirtileri neler?

Kanın içerisindeki beyaz kan hücrelerinin azalması tıp literatüründe 'Lökopeni' olarak geçmektedir. Eğer vücutta beyaz kan düşükse, nedeni lökosit yapısını bozan bir rahatsızlıktan kaynaklanabilir. Kan zehirlenmesi, mantar enfeksiyonları, zatürre, organ yetmezliği, septik şok gibi hastalıklar beyaz kan eksikliğine neden olabilir.

Hangi belirtileri gösterir?

  • Boğaz ağrısı
  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • Ağız içerisindeki beyaz leke ve yaralar

Beyaz kan hücrelerini azaltan hastalıklar...

  • Kaşeksi - Hematolojik rahatsızlıklar
  • SLE
  • Hemodiyaliz

Tedavisi nasıl olmalı?

  • Doktor onayıyla ilaç kullanılabilir.
  • Düzenli beslenmeye dikkat edilmeli.
  • Mineral alınımına özen gösterilmeli
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Siloptizi kader çeçem beyaz kan Akciğer Hastalığı siloptizi hastalığı

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