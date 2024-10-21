HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'de sadece o ilde var 'Sayı neredeyse 10 katına çıktı! İlgi daha da artacak'

Türkiye'de sadece o ilde var 'Sayı neredeyse 10 katına çıktı! İlgi daha da artacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği 2 çeşme de Burdur'da yer alıyor. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, Sagalassos Antik Kenti'ndeki ünlü Antoninler Çeşmesi ile Kibyra'daki antik çeşmenin bu yönüyle Türkiye'de benzerinin bulunmadığını söyledi.

Türkiye'de sadece o ilde var 'Sayı neredeyse 10 katına çıktı! İlgi daha da artacak'

Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Antoninler Çeşmesi ile Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'ndeki antik çeşme, Türkiye'de benzersiz özelliğiyle dikkati çekiyor. Her 2 çeşme de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği çeşmeler olarak biliniyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, bu yönüyle 2 çeşmenin de Türkiye'de eşsiz olduğunu söyledi.

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381017_105481

'2023 YILINDA ORİJİNAL KAYNAĞINDAN GETİRİLEN SU AKITILDI'

Kibyra'da 2006 yılından bugüne süren kazılarda önemli anıtsal yapılar ortaya çıktığını söyleyen Özüdoğru, "Bunlardan özellikle Kibyra'yı ulusal ve uluslararası seviyede tanıtan, dünyada yapım tekniğiyle tek olma özelliğine sahip Medusa mozaiğimiz var. Bunun yanında agorada 2019 yılından başlayarak kazısını tamamladığımız bir anıtsal çeşmemiz var. 2022 yılında ekibimiz tarafından bu çeşmenin restorasyonu tamamlandı ve 2023 yılında orijinal kaynağından getirilen su akıtılmıştı. Bu da Medusa'dan sonra oldukça etkili oldu Kibyra'nın tanınmasında. Yine çeşmenin restorasyonu da bugünkü haliyle orijinal kaynağından getirilen suyun tekrar akıtılması ve eski işlevine kavuşturulması önemli ölçüde ses getirdi. Bu da yine ulusal ve uluslararası düzeyde çok fazla sayıda basın organlarında yer aldı. Kentin ziyaretçi sayısına etkisini görüyoruz. Son yıllarda Kibyra'yı ziyaret edenlerin sayısı günden güne artmaktaydı. Çeşmenin restorasyonundan sonra bu sayı neredeyse 10 katına çıktı. Yeni kazı çalışmalarımız bu çeşmenin yer aldığı agoranın 3’üncü terasındaki meydanda devam ediyor, yeni yapılar ortaya çıkıyor" dedi.

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381018_105481

'TÜRKİYE'DE SADECE BURDUR'DA VAR'

Türkiye'de antik kaynağından getirilip suyu akıtılabilen 2 çeşmenin sadece Burdur'da bulunduğunu vurgulayan Özüdoğru, "Çeşme özellikle şu yönden önemli; biliyorsunuz ülkemizde antik kaynağından getirilip, suyu akıtılan 2 anıtsal çeşme var. Her 2’si de Burdur'da. İlki Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Antoninler Çeşmesi. İkincisi de Gölhisar ilçemizde Kibyra Antik Kenti'nde. Turizm açısından bu gelişmeler önemli. Turizm potansiyeli ve bu bölgeye olan ilgi, yeni restorasyon ve kazı alanlarıyla kent günden güne açığa çıktıkça daha da artacaktır. Özellikle Antalya gibi bir turizm kentinin yanı başında, Burdur'un en azından bu turizm payından hak ettiği değeri bu çalışmalar neticesinde bulacağı kanısındaydım" diye konuştu. (DHA)

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381019_105481

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381020_105481

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381021_105481

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381022_105481

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381023_105481

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381024_105481

SUYU-BINLERCE-YIL-ONCEKI-KAYNAGINDAN-GEL_381025_105481

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Burdur su çeşme
En Çok Okunan Haberler
'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: Devletimiz, milletimiz mücadele etmeye devam edecekler

Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: Devletimiz, milletimiz mücadele etmeye devam edecekler

Karanlık kurul üyesi ve hainin ev arkadaşıydı! '10 milyon TL' detayı

Karanlık kurul üyesi ve hainin ev arkadaşıydı! '10 milyon TL' detayı

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı...

Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.