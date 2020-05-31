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Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 18:54 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, 'Dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz' dedi.

Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi. Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı.

2.döneme kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Maskeyi asla ihmal etmeyelim. Sosyal mesafe önemli. El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.

koca

"YENİ BİR DALGA BEKLEMİYORUM"

Salgın Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk dönem tamamlandı. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi. Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı. Yeni bir dalga beklemiyorum, kurallara uyalım.

"DÜNYADA BİTMEDİKÇE TÜRKİYE'DE SIFIRLAMA OLMAZ"

Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlama kolay olmaz. Çünkü Türkiye, Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz.

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