Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

Yurtdışından ithal edilen büyük baş hayvanlarda görülen şarbon hastalığı gündemdeki yerini koruyor. Hastalık son olarak İstanbul’da görülürken Ankara, Sivas ve Bitlis gibi bölgelerde de kısa süre içinde birçok kişi şarbon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, 4 ildeki şarbon ihbarlarının teyit edildiğini söylerken uzmanlar ise şarbona yakalanan hayvan sayılarının artabileceğini belirtiyor.
ANKARA’DA 50 İTHAL HAYVANDA GÖRÜLDÜ
Et ve Süt Kurumu tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Buradan alınan kurbanlıklar Sincan’ın değişik bölgelerine götürüldü. 3 bin 959 büyükbaş hayvanın kesimi yapılırken 28 Ağustos tarihinde kesilen bu hayvanlardan 50’sinin şarbon nedeniyle telef olduğu belirlendi.
Et ve Süt Kurumu olayın ardından açıklama yaparak, “Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.
SİVAS: 3 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Şarbon tehlikesinin olduğu başka bir bölge ise Sivas. Geçtiğimiz cuma günü Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde, ölen büyükbaşların etiyle temas eden, aynı aileden 3 kişi vücutlarında yaralar oluşunca hastaneye başvurdu. Ölen hayvanlar, yakılarak gömülürken, köy şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Köyün muhtarı 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu daha sonra açıkladı.
SİLİVRİ’DE 7 BÜYÜKBAŞ HAYVAN
Şarbon vakaları en son İstanbul’da görüldü. 1 Eylül akşamı Bakırköy’deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Hastanesi’ne birçok hasta şarbon şüphesiyle acile başvurdu. 13 kişinin Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 9 kişinin ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şarbon şüphesiyle hastanelere başvurduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silivri’deki bir işletmede 7 tane hastalık şüphesi taşıyan hayvan olduğunu söyledi.
BİTLİS’TE 42 HAYVAN TELEF OLDU
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli basına yansımayan bir bölgede daha şarbon vakalarının görüldüğünü söyledi. Pakdemirli’nin açıklamalarına göre, geçtiğimiz hafta Bitlis’te 42 hayvan telef oldu.
Pakdemirli Bitlis olayı için de, “Şarbon hastalığının bu yıl Romanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Macaristan görüldüğünü belirten Pakdemirli, “Türkiye’de, 2018’de 79 noktada şarbon hastalığı görüldü. Medyada kaçı yer aldı? Çoğu yer almadı” ifadelerini kullandı.
PEKİ MUHALEFET NE DEDİ?
“Yem ve besiciliğin iktidar tarafından bitirilme noktasına geldiğini” belirten muhalefet partileri ise şarbon vakalarının ardından tekrar açıklamalarda bulundu. CHP’nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, “En çok hayvan etinin ithal edildiği, kesildiği, taşındığı zamanlar Kurban Bayramı… Şarbon 16 yıllık AKP iktidarının kötü tarım politikalarının sonucudur. Denetimsiz hayvanların içeri gelmesi, sofralara gelmesidir” diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise sadece Ankara’da 100’e yakın hayvanın telef olduğunu söyledi.
Bir başka açıklama ise Türk Tabipler Birliği’nden geldi. ‘2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası’ başlıklı bir yazı yayımlayan TTB konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Aslında son dönemde yaşadığımız bu olay bile tek başına ülkemizde gıda güvenliği krizi yaşandığını; sorunun günden güne giderek büyüyen halk sağlığı sorunu haline geldiğini göstermektedir. İnsanlarımızın tükettiği etten sebzeye kadar tüm gıda maddeleri biyolojik, kimyasal, fiziksel her türlü gıda riskine açıktır ve insanlarımızın sağlığı bu anlamda tehdit altındadır.”
ŞARBON NEDİR BULAŞICI MI?
Şarbon, sığır, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlarda görülen bir hastalık. ‘Antraks’ olarak da bilinen şarbon, hayvanlardan insanlara doğrudan veya dolaylı temas yoluyla bulaşabilir. Bakteriyel hastalık olan şarbon, insanlarda ölüme yol açabilir. Hastalık, şarbon olan bir hayvanın etinin yenmesi, hayvanın kesilmesi sırasında kanına temas edilmesi, şarbonlu hayvanın yünü, derileri ve kılları kullanılan ürünlerden de yayılabilir. (Gazete Duvar)
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