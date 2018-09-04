Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

Yurtdışından ithal edilen büyük baş hayvanlarda görülen şarbon hastalığı gündemdeki yerini koruyor. Hastalık son olarak İstanbul’da görülürken Ankara, Sivas ve Bitlis gibi bölgelerde de kısa süre içinde birçok kişi şarbon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, 4 ildeki şarbon ihbarlarının teyit edildiğini söylerken uzmanlar ise şarbona yakalanan hayvan sayılarının artabileceğini belirtiyor.

ANKARA’DA 50 İTHAL HAYVANDA GÖRÜLDÜ

Et ve Süt Kurumu tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Buradan alınan kurbanlıklar Sincan’ın değişik bölgelerine götürüldü. 3 bin 959 büyükbaş hayvanın kesimi yapılırken 28 Ağustos tarihinde kesilen bu hayvanlardan 50’sinin şarbon nedeniyle telef olduğu belirlendi.

Et ve Süt Kurumu olayın ardından açıklama yaparak, “Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.