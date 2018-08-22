Türkiye’de satılan Galaxy S10 daha hızlı olacak

Bilindiği üzere Samsung uzun bir süredir amiral gemisi kategorisinde yer alan akıllı telefonlara iki farklı yonga seti kullanmayı tercih ediyor. Amerika ve Çin’de satışa sunulan Samsung cihazlarında Qualcomm logolu yonga setleri tercih edilirken, Asya’nın geri kalanı ve Avrupa’da ise Exynos yonga setini kullanan modeller satışa sunuluyor.

Nitekim ülkemiz de Exynos yonga setlerini kullanan modellerin satışa sunulduğu bölgeler içerisinde yer alıyor. Bu durum zaman zaman aleyhimize olsa da önümüzdeki sene çıkacak olan S10 modelleri için, tam tersi bir durum söz konusu olabilir.

Bilindiği üzere Samsung önümüzdeki yıl satışa sunacağı amiral gemisi modeli için Exynos 9820 ismini verdiği yeni bir yonga seti geliştiriyor. Bu yonga seti Güney Koreli teknoloji devinin 7nm üretim sürecine tabi tutulacak.

Öte yandan Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855 yonga setlerinin ise TSMC tesislerinde üretilmesi söz konusu. Bu kısaca şu anlama geliyor. 7nm üretim sürecine tabi tutulacak olan iki yonga seti arasında bariz bir hız farkı ortaya çıkabilir. Nitekim bu farkın da Exynos yonga setinden yana olması da söz konusu. Kısacası, Galaxy S10’da kullanılacak olan Exynos yonga setinin, Snapdragon yonga setinden daha hızlı olacağı iddia ediliyor. Bu durumun temel nedeni ise TSMC’nin eski nesil üretim yöntemleri. Yine de daha net detayları önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

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