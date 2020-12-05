Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar?

Türkiye’de satılan bir çok model şu an tüm kullanıcıların cebini yakıyor. Ülkedeki vergilendirme sistemi canları fazlasıyla sıkıyor. Peki yurt dışında aynı modellerin sıfır fiyatları ne kadar?

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINI KIYASLAMADAN ÖNCE ŞUNU BELİRTELİM

Yazımıza başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek isteriz. Değerlendirmeleri birim para üzerinden düşünerek yapmanızı tavsiye ederiz. Yani kısaca 1000 TL=1000 Euro=1000 Dolar. Kur farkını ortadan kaldırmak için fiyatlara böyle bakmalıyız.

DACIA SANDERO

Son gelen zamlar ile birlikte Dacia Sandero’nun 0.9 litre benzinli versiyonunun fiyatı Türkiye’de 158.900 TL’den başlıyor. Almanya’da bu fiyat 7.593 Euro olarak belirlenmiş.

FORD FIESTA

Türkiye’de al yakan bir başka model ise Ford Fiesta. 5 kapılı 1.0 turbo benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla model 203.400 TL’den satışa sunuluyor. Modelin Almanya’da ki sıfır satış bedeli 11.290 Euro olarak belirlenmiş.

HONDA CIVIC

Belki de Türkiye’de en çok sevilen modellerden olan Honda Civic, 1.6 litre benzinli ve manuel vites seçeneği ile 231.200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Almanya’da bu fiyat 28.941 Euro.