Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar?

Türkiye’de satılan bir çok model şu an tüm kullanıcıların cebini yakıyor. Ülkedeki vergilendirme sistemi canları fazlasıyla sıkıyor. Peki yurt dışında aynı modellerin sıfır fiyatları ne kadar?
Yazımıza başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek isteriz. Değerlendirmeleri birim para üzerinden düşünerek yapmanızı tavsiye ederiz. Yani kısaca 1000 TL=1000 Euro=1000 Dolar. Kur farkını ortadan kaldırmak için fiyatlara böyle bakmalıyız.
Son gelen zamlar ile birlikte Dacia Sandero’nun 0.9 litre benzinli versiyonunun fiyatı Türkiye’de 158.900 TL’den başlıyor. Almanya’da bu fiyat 7.593 Euro olarak belirlenmiş.
Türkiye’de al yakan bir başka model ise Ford Fiesta. 5 kapılı 1.0 turbo benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla model 203.400 TL’den satışa sunuluyor. Modelin Almanya’da ki sıfır satış bedeli 11.290 Euro olarak belirlenmiş.
Belki de Türkiye’de en çok sevilen modellerden olan Honda Civic, 1.6 litre benzinli ve manuel vites seçeneği ile 231.200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Almanya’da bu fiyat 28.941 Euro.
Gençlerin adeta sevilisi olan modellerden olan Peugeot 308, Türkiye’de 1.2 litre turbo benzinli ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile 283.100 TL’den satışa sunuluyor. Modelin Almanya satış bedeli 21.718 Euro.
Türkiye’den en çok satılan başka bir model olan Renault Clio, 152.900 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satılıyor. Almanya’da Clio 13.744 Euro’dan satışta.
BMW’nin son dönemde imza attığı en iyi tasarıma sahip otomobillerden olan 8 Serisi, Türkiye’de 3 Milyon TL fiyat etiketini biraz geçen bir fiyat ile satışta. Almanya’da aynı model 93.774 Euro’dan satılıyor.