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Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar?

05.12.2020 19:07 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar?

Son dönemde gelen ekstra vergiler ile araba fiyatları can yakıyor. Bizde Türkiye’de cep yakan otomobillerin yurt dışı fiyatlarını sizler için araştırdık. İşte saç baş yolduran o fiyatlar.

Türkiye’de satılan bir çok model şu an tüm kullanıcıların cebini yakıyor. Ülkedeki vergilendirme sistemi canları fazlasıyla sıkıyor. Peki yurt dışında aynı modellerin sıfır fiyatları ne kadar?

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINI KIYASLAMADAN ÖNCE ŞUNU BELİRTELİM

Yazımıza başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek isteriz. Değerlendirmeleri birim para üzerinden düşünerek yapmanızı tavsiye ederiz. Yani kısaca 1000 TL=1000 Euro=1000 Dolar. Kur farkını ortadan kaldırmak için fiyatlara böyle bakmalıyız.

Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar

DACIA SANDERO

Son gelen zamlar ile birlikte Dacia Sandero’nun 0.9 litre benzinli versiyonunun fiyatı Türkiye’de 158.900 TL’den başlıyor. Almanya’da bu fiyat 7.593 Euro olarak belirlenmiş.

Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar

FORD FIESTA

Türkiye’de al yakan bir başka model ise Ford Fiesta. 5 kapılı 1.0 turbo benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla model 203.400 TL’den satışa sunuluyor. Modelin Almanya’da ki sıfır satış bedeli 11.290 Euro olarak belirlenmiş.

Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar

HONDA CIVIC

Belki de Türkiye’de en çok sevilen modellerden olan Honda Civic, 1.6 litre benzinli ve manuel vites seçeneği ile 231.200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Almanya’da bu fiyat 28.941 Euro.

Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar

PEUGEOT 308

Gençlerin adeta sevilisi olan modellerden olan Peugeot 308, Türkiye’de 1.2 litre turbo benzinli ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile 283.100 TL’den satışa sunuluyor. Modelin Almanya satış bedeli 21.718 Euro.

Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar

RENAULT CLIO

Türkiye’den en çok satılan başka bir model olan Renault Clio, 152.900 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satılıyor. Almanya’da Clio 13.744 Euro’dan satışta.

Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar

BMW 8 SERİSİ

BMW’nin son dönemde imza attığı en iyi tasarıma sahip otomobillerden olan 8 Serisi, Türkiye’de 3 Milyon TL fiyat etiketini biraz geçen bir fiyat ile satışta. Almanya’da aynı model 93.774 Euro’dan satılıyor.

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