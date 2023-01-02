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Türkiye’de siklon bombası endişesi! Aşırı soğuk havalarla ilgili uzmanlardan açıklama geldi! ABD’deki görüntüler tüm dünyayı korkuttu…

02.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında gitmesi ABD’de ise havadaki ani sıcaklık düşüşleri tedirgin etmeye devam ediyor. ABD’de yaşanan soğuk hava Türkiye’de de yaşanabilir endişesi hakkında uzmanlarda açıklama geldi. Sıcaklıklarda ani düşüşlerin oluşturduğu fırtınalar Türkiye’de de yaşanır mı? Siklon bombası nedir? İşte herkesin merak ettiği o soruların yanıtları…

Türkiye’de siklon bombası endişesi! Aşırı soğuk havalarla ilgili uzmanlardan açıklama geldi! ABD’deki görüntüler tüm dünyayı korkuttu…

Hava durumu haberleri herkes tarafından yakından takip edilmeye devam ederken ABD’de yaşanan soğuk havaların Türkiye’de de yaşanabileceği endişesi korku yarattı. Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en soğuk kış mevsimlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının aniden 10-15 derece düşmesi nedeniyle fırtınalar oluştu. Hayatını kaybedenler oldu. Peki bu hava olayının nedeni neydi? Türkiye'de de yaşanabilir mi? Meteoroloji Uzmanı Profesör Mikdat Kadıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte siklon bombası ile ilgili tüm merak edilenler…

ABD RESMEN ‘SOĞUK HAVA’ FELAKETİ YAŞADI

ABD'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 50'ye düştü, hayatını kaybedenler oldu. Hayat felç oldu. Ulaşım durdu, elektirik kesildi, binlerce uçuş iptal oldu. ABD Başkanı Biden da durumun ciddi olduğunu açıkladı. Ülke, geçen hafta çok sık görülmeyen bir kutup soğuğu ve kar fırtınası ile mücadele etti.

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SİKLON BOMBASI NEDİR?

ABD'de yaşanan hava olayının nedeni hakkında NTV’ye konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Bu bomba siklonu, siklon bombası ya da meteorolojik bomba denilen bu olay, Amerika'nın doğusunda arada bir olan bir olaydır. Bu Amerika'daki olay, hava çok soğuk. Kutuptan geliyor. Gelirken yol boyunca soğuk havayı ısıtacak bir deniz yok. Çok kuru ve soğuk bir hava. Bu uzun süre estiği zaman elektrik telleri yüksek hatlarında ağaçlarda buz birikmesi oluyor. Ağaçları deviriyor. Telleri kopartıyor. Büyük bir sıkıntı yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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"SICAKLIK FARKI 20 DERECEYE KADAR ÇIKABİLİR"

ABD'nin bazı eyaletlerinde hava sıcaklığı bir anda düştü. Hava sıcaklığında yaşanan bu ani değişimi değerlendiren Prof. Dr. Kadıoğlu, "Şimdi orada bir soğuk cephe var. Yay gibi olan soğuk cephe ile sıcak cephenin birleştiği yerde bir alçak basınç merkezi var. Hava soğudukça arkası arasında sıcaklık farkı 20 dereceye kadar çıkabiliyor. O yüzden sıcaklıklar bir anda düşebiliyor. Kuzeybatıdan gelen rüzgarlar, lodos diyoruz biz ona. Karayele dönüyor bir anda." dedi.

"YARINDAN SONRA" FİLMİ GERÇEK Mİ OLDU!

Amerika'da yaşanan bu hava olayı, 2004'te çekilmiş Hollywood yapımı sinema filmi, "Yarından Sonra" yı hatırlattı. Filmde küresel ısınmasının yarattığı olumsuz durum işlenmiş, New York sular altında kalmış ve birkaç saat içerisinde de ani ısı düşüklüğü meydana gelmiş, tüm şehir donmuştu.

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"AĞAÇLAR, ARABALAR BUZ TABAKASIYLA KAPLANACAK"

"Yarından Sonra" filmindeki gibi bir olayla karşılaşma olasılığını değerlendiren Kadıoğlu, "Böyle dramatik resimler görebileceksiniz. Böyle donan yağmur olacak bazı yerlerde. Özellikle sıcak tepenin ön taraflarında. Yağmur olan yerlerde böyle ağaçlar, arabalar buz tabakasıyla kaplanacak" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE YAŞANIR MI?

"Peki bu hava olayının Türkiye'de görülmesi mümkün mü?" sorusuna yanıt veren Kadıoğlu, "Türkiye'de bunun olması şu ana kadar görülmemiş bir şey. Öyle şartlar da yok yani. Bizim Kuzey Kutbu'ndan çok soğuk hava kopup gelecek. Türkiye üzerinde böyle sıcak nemli havayla karşılaştığı zaman kıyılarda böyle büyük bir kar yağışı olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bizim kuzeyimizde Karadeniz var. Soğuk hava geçerken, kuzeyin soğuk nemli havası bazen güçleniyor. Zaten bizde buna benzer de denizdeki kar yağışı oluyor. Buna benzer bir olay"

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"Ukrayna üzerinden soğuk hava giriyor. Karadeniz'de nem kazanıyor ve kıyıya gelene kadar İstanbul'da Batı Karadeniz'e kadar böyle büyük bir kar yağışı oluyor. Ve bazen bir hafta kar yağışı oluyor. Yani İstanbul bazen on, on beş gün kar yağışıyla felç olduğu zamanlar vardır. İşte 1987 Mart ayında olduğu gibi. O zamanki hava olayına, deniz etkili kar yağışı deniliyor. Orada bir alçak basınç merkezi yok, disiplin yok. Siklonun bir anda derinleşmesi yani bir günde 24 milibar basınç düşmesi olayı yok. Havada, meteorolojide böyle çok enteresan olaylar vardır.

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