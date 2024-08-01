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  4. Türkiye'de son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu gerçekleşti! Joe Biden Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye'de son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu gerçekleşti! Joe Biden Türkiye'ye teşekkür etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.08.2024 18:54
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'ye teşekkür ederek "Müzakerelerde bizimle birlikte duran Türkiye'ye minnettarım" dedi.

Türkiye'de son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu gerçekleşti! Joe Biden Türkiye'ye teşekkür etti

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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