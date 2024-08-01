Türkiye'de son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu gerçekleşti! Joe Biden Türkiye'ye teşekkür etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'ye teşekkür ederek "Müzakerelerde bizimle birlikte duran Türkiye'ye minnettarım" dedi.
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