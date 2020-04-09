'Türkiye'de sosyal ağlara yaptırım geliyor' iddiası!

Sosyal medya platformları günümüzde oldukça popüler. Fakat bu popülerlik bazen oldukça büyük zararlara da yol açabiliyor. Bunlara bir örnek olarak, sosyal medya üzerinden işlenen suçları ve siber zorbalık hareketleri gösterebiliriz. İşte hükümet de bu konuda bir adım atmaya hazırlanıyor ve sosyal medya platformlarına yeni bazı yükümlülükler getiriyor.

5651 SAYILI KANUNDA DÜZENLEMELER YAPILACAK

İddialara göre koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hükümet koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir torba yasa hazırlıyor. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Bu torba yasada 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler ile birlikte sosyal medya platformlarına yeni yükümlülükler getirilecek.

SOSYAL MEDYA AĞLARI TEMSİLCİ BELİRLEYECEK

Buna göre sosyal medya platformları, eğer Türkiye'de günlük en az 1 milyon kullanıcısı bulunuyorsa ülkemizde bir temsilci bulundurmak zorunda kalacak. Bu temsilci, Türkiye Temsilcisi olarak adlandırılacak ve temsilcinin kimlik ve iletişim bilgileri, sosyal medya mecraları tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletilecek. Yasalara aykırı bir içerik tespit edilmesi durumunda kurum yetkilileri, doğrudan bu isim ile iletişime geçecek.