'Türkiye'de sosyal ağlara yaptırım geliyor' iddiası!

Sosyal medya platformları günümüzde oldukça popüler. Fakat bu popülerlik bazen oldukça büyük zararlara da yol açabiliyor. Bunlara bir örnek olarak, sosyal medya üzerinden işlenen suçları ve siber zorbalık hareketleri gösterebiliriz. İşte hükümet de bu konuda bir adım atmaya hazırlanıyor ve sosyal medya platformlarına yeni bazı yükümlülükler getiriyor.
İddialara göre koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hükümet koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir torba yasa hazırlıyor. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Bu torba yasada 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler ile birlikte sosyal medya platformlarına yeni yükümlülükler getirilecek.
Buna göre sosyal medya platformları, eğer Türkiye'de günlük en az 1 milyon kullanıcısı bulunuyorsa ülkemizde bir temsilci bulundurmak zorunda kalacak. Bu temsilci, Türkiye Temsilcisi olarak adlandırılacak ve temsilcinin kimlik ve iletişim bilgileri, sosyal medya mecraları tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletilecek. Yasalara aykırı bir içerik tespit edilmesi durumunda kurum yetkilileri, doğrudan bu isim ile iletişime geçecek.
BTK tek tek sosyal medya platformlarına bildirim gönderecek. BTK bildiriminde hem bilgi verecek hem de platformlara 30 gün süre tanıyacak. Platformlardan herhangi biri süre sınırları içerisinde temsilci bilgilerini BTK'ya bildirmez ise, yaptırımlar ile karşı karşıya kalacak. BTK, söz konusu platformun trafiğini yüzde 95 oranında kısacak. Platformun BTK bildirimi göndermesi durumunda kısıtlama kaldırılacak.
5651 sayılı kanuna eklenecek yeni madde ile Türkiye'de veri depolama zorunluluğu da gelecek. Teklifin kanunlaşması ile sosyal medya platformlarının, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini yine Türkiye'deki sunucularda depolaması gerekecek. Bu kurala uymayan sosyal medya platformlarına 5 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesilecek.
Türkiye yasalarına aykırı herhangi bir içerik tespit edildiğinde platformlara 72 saat süre verilecek. Sosyal medya platformunun Türkiye temsilcisi, söz konusu içerik hakkında herhangi bir işlemde veya bildirimde bulunmadığı takdirde 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası ödemek zorunda kalacak.
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