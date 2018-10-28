Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler bugün (28 Ekim Pazar) geri alınacak mı? İşte yanıtı...

Bugün (28 Ekim Pazar) saatler geri alındı mı sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, merakını gidermek için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Bazı akıllı cihazlarda Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz/kış saati uygulaması nedeniyle saatlerin otomatik olarak geri alınması, şu an peki saat kaç sorusuna neden oldu. Peki Türkiye'de tek saat olarak devam eden uygulamaya göre şu anda saat kaç? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.