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Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler bugün (28 Ekim Pazar) geri alınacak mı? İşte yanıtı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Saatler geri alınacak mı? İşte bugün (28 Ekim Pazar) belki de herkesin yanıtını en çok merak ettiği ve internette arattığı soru olarak göze çarpıyor. Bazı akıllı cihazlarda, Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz/kış saati uygulaması nedeniyle saatlerin otomatik olarak geri alınması, kafaları karıştırdı ve akıllara acaba saatler geri alınacak mı sorusunu getirdi. Peki şu anda Türkiye'de saat kaç? Bu yıl saatler geri alınacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler bugün (28 Ekim Pazar) geri alınacak mı? İşte yanıtı...

Bugün (28 Ekim Pazar) saatler geri alındı mı sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, merakını gidermek için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Bazı akıllı cihazlarda Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz/kış saati uygulaması nedeniyle saatlerin otomatik olarak geri alınması, şu an peki saat kaç sorusuna neden oldu. Peki Türkiye'de tek saat olarak devam eden uygulamaya göre şu anda saat kaç? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

ŞU ANDA SAAT KAÇ?

Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız TRT'nin internet sitesinde yer alan bilgiyi ya da TRT'nin teleteks bilgilerini baz alabilirsiniz.

Diğer bir yöntem olarak kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ögrenemediniz gitti alınmayacak bu nedir yahu her sene ayni yok oruçken sakiz cignenirmi yok saat geri alinacakmi hep klişeler
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